As vantagens de uma empresa contar com um Portal de Inteligência

Um processo de inteligência tem como objetivo aperfeiçoar um modelo de negócio para torna-lo competitivo dentro do mercado. Porém, na era “conectada” em que vivemos, acaba se destacando o gestor que utiliza todos os meios disponíveis a seu favor, principalmente recursos tecnológicos que ajudam a otimizar e organizar as atividades da empresa, como ferramentas digitais e um portal.

A tecnologia deve ser aliada em todas as fases de um processo de IC. Isso inclui coleta de informações, monitoramento da concorrência, análise de dados. Por isso, ter um portal de inteligência contribui para organizar o gerenciamento dessas tarefas por meio da automação. Esses recursos, que tornam mais prática a realização de algumas atividades, facilitam também a troca de informações entre pessoas, o que pode tornar a equipe mais capacitada para avaliar conjuntamente as tendências de mercado, prever estratégias de concorrentes e outras questões afins.

Com a criação do portal, você instalará uma espécie de núcleo para centralizar todos os processos realizados por cada integrante da empresa. Contar com um meio que possibilite armazenar e compartilhar internamente as informações de cada atendimento realizado a um cliente, por exemplo, resultará em um amplo banco de dados para montar estratégias com mais precisão. Hoje em dia, quem adota um processo de inteligência sem contar com um portal corre maior risco de não atingir os resultados esperados.

Outra questão importante, dessa vez em relação ao monitoramento, é tornar acessíveis a todos os relatórios emitidos pela empresa, sejam mensais, trimestrais, semestrais ou avisos sobre alguma atualização das atividades do mercado. Isso possibilita que os funcionários estejam sempre alinhados, além de criar a possibilidade de cada um fazer sua análise individual dos dados a fim de identificar novas oportunidades ou detectar ameaças. Contar com um portal auxilia, portanto, uma empresa a estar melhor prevenida para acontecimentos futuros.

Para saber mais sobre o que levar em conta ao considerar a possibilidade de contar com um portal de IC e como ele pode auxiliar sua empresa, leia o artigo de Fábio Rios, CEO da Plugar, publicado no blog da Revista Amanhã, e conheça os 4 motivos para sua empresa contar com um Portal de Inteligência.

E não deixe de entrar em contato com a Plugar para saber mais sobre Inteligência Competitiva e tudo que ela pode fazer pela sua empresa.