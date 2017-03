Um terreno de oportunidades no setor imobiliário

Um dos importantes termômetros de um país é o segmento imobiliário. Ele é o que mais demonstra a confiança dos cidadãos na sua economia. O comércio, por sua vez, demonstra com maior velocidade o apetite ou aversão à compra por parte dos consumidores enquanto o automotivo também sente os impactos positivos e negativos de uma crise, por exemplo. Recentemente fizemos uma análise sobre esse segmento onde verificamos uma série de oportunidades de apoio da inteligência competitiva.

O crescimento populacional continua no Brasil. Impressionante como, mesmo depois de viver 10 anos de bônus demográfico, a população tem aumentado de forma considerável. Mas não é só essa dinâmica que devemos perceber. Já pararam para pensar quantos casamentos aconteceram no Brasil? Entre 2010 e 2013, mais de 4 milhões de novos casais se formaram do Oiapoque ao Chuí, segundo dados do IBGE. São novas famílias que dependerão de outros lares. Será que as imobiliárias e empresas do segmento estão se dando conta disso? E pasmem: foram aproximadamente 950 mil divórcios no mesmo período! O que também pode representar necessidade de residências novas.

Em 2013 o país tinha um déficit habitacional de aproximadamente 9 milhões de moradias, segundo dados do sindicato da habitação do Estado de São Paulo. Essa defasagem está concentrada em uma população que atualmente já possui capacidade de compra. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, aproxima-se de 120 milhões de brasileiros o número de pessoas que tem renda até R$ 1.499. Nessa faixa de renda, somente 19% tem imóvel próprio! Mais uma oportunidade?

Todavia, nem todas as informações são positivas. Recente pesquisa conduzida pela ArbiMóvel revelou que alguns fatores requerem muita atenção já que o segmento, apesar das inúmeras possibilidades, parece estar passando por um momento delicado:

1. Falta de confiança do consumidor;

2. Instabilidade financeira do país;

3. Redução de crédito disponível; e

4. Busca de investimentos mais rentáveis por causa da alta taxa de juros.

Os pontos acima jogam a balança do segmento para baixo, enquanto os anteriores apresentam grandes ocasiões de sucesso. Portanto, seria hora dos gestores desse segmento aplicarem inteligência de mercado. Com a ferramenta, será possível responder de maneira estruturada alguns questionamentos vitais para a estratégia do negócio:

1. Qual a velocidade de locação/venda dos meus concorrentes?

2. Qual a média de preços de locação/venda que os meus concorrentes estão praticando?

3. Como os meus concorrentes estão fazendo captação?

4. Qual o número de captação dos meus concorrentes por corretor? Por região? Por tipo de imóvel?

E a partir de algumas pesquisas sobre o segmento que fizemos, ficou evidente que é possível coletar informações que ajudem a responder essas questões para melhorar a tomada de decisão. É possível, por exemplo:

Capturar estoques das imobiliárias concorrentes e verificar também lançamentos;

Monitorar regiões com maior captação pelos concorrentes e verificar o giro de estoque dos mesmos;

Criação de pipeline de captação através da coleta de imóveis ofertados em sites públicos de venda;

Formação de preço com acompanhamento de médias dos concorrentes;

Acompanhamento de opinião dos visitantes dos plantões de vendas para agir rapidamente com ações que melhorem a possibilidade de vendas;

Coleta de projetos de lei que possam impactar regulação do setor;

Identificação de imóveis com exclusividade não cumprida;

Mapeamento de consumidores que falam sobre imobiliárias e suas influências;

Monitoramento de empreendimentos e empresas do setor;

Identificação de pessoas que compartilham desejos e intenções sobre locação ou compra; Formação de mailing (Bom Negócio, Mercado Livre, etc.).

Ter essa série de informações poderá subsidiar decisões importantes, além de definir táticas para aperfeiçoar continuamente a gestão do negócio e melhorar o relacionamento com cliente. No próximo post traremos como exemplos os cases da Lopes, da C yrela e da Patrimóvel, além de mostrarmos como outras organizações estão fazendo para sobreviver nesse turbulento mercado.