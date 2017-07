Sua empresa está pronta para um processo de IC?

É fato que um processo de Inteligência Competitiva é hoje uma das práticas de gestão mais eficientes para uma empresa atingir seus resultados. No cenário atual, em que a competitividade figura como uma das principais características do mercado, o gestor que tem uma visão estratégica é aquele que está um passo à frente dos demais. Contudo, muitas são as variáveis que envolvem esse processo e é preciso estar atento para não cometer erros que comprometam o sucesso das iniciativas.

Quem pensa que aliar pessoas, processos e tecnologia é um procedimento fácil não está ciente da dimensão desse desafio. Lidar com uma enorme quantidade de informações sem saber filtrá-las do modo correto pode resultar em uma tomada de decisão equivocada e acarretar prejuízos. Portanto, para que uma organização esteja pronta para montar estratégias dessa forma, é necessário um certo nível de maturidade, já que um projeto de implementação de IC respeita o ciclo de inteligência que dá prioridade à compreensão das dores da organização, coleta e à análise de dados e então à transformação desses dados em informação útil.

Assim, o primeiro passo para implantar um processo de Inteligência Competitiva é compreender as dores da organização. Em outras palavras, o grande objetivo aqui é identificar quais as necessidades informacionais e análises qualificadas que os tomadores de decisão das empresas precisam para serem mais assertivos em suas atividades no negócio. É de fundamental importância que todas as fases (planejamento, pesquisa, coleta, análise de dados) sejam realizadas com calma e atenção, pois uma depende da outra e um pequeno erro pode comprometer todo o processo.

Em seguida, é preciso coletar informações sobre os ambientes externo e interno da empresa. Muitas delas certamente acabarão sendo dispensáveis posteriormente, porém isso não deve ser levado em conta nessa etapa inicial: deve-se apurar o máximo (para não dizer tudo). A etapa seguinte mira em adotar uma análise de dados consistente para que a empresa amplie seu conhecimento sobre o meio competitivo no qual está imersa. Isso envolve não apenas informações sobre outras organizações, mas também sobre clientes, fornecedores, além de identificar oportunidades e detectar ameaças.

Embasada na coleta e análise dos dados, a empresa estará mais capacitada para montar novas estratégias de mercado. Tudo o que for definido a partir de agora estará fundamentado em estudos da concorrência, dos clientes e dos demais fatores que envolvem as atividades da organização. Para manter o andamento do processo, deve-se atualizar as informações com frequência, através de relatórios mensais, trimestrais, entre outras periodicidades que levem a informação certa no momento certo.

Portanto, ao tratarmos das metodologias de Inteligência Competitiva, não basta apenas listar as vantagens que ela trará aos negócios. Julgar esse procedimento como algo simples e de retorno imediato é cometer um equívoco que pode trazer consequências graves à empresa como, por exemplo, prejuízo financeiro por conta do investimento em algum produto que não atende corretamente à demanda do público-alvo.

Para que uma organização esteja pronta para a implantação de um processo de IC, a equipe deve estar alinhada quanto às atividades e desafios que irá enfrentar. Esse planejamento tem como um de seus objetivos simplificar as futuras tomadas de decisões, mas você não alcançará essa conquista da noite para o dia. Considere também contar com o auxílio de uma empresa especializada no assunto para que seu negócio se torne referência dentro do mercado.

E então, sua organização está pronta para um processo de Inteligência Competitiva? Se ainda ficou em dúvida, contate a Plugar para saber mais sobre o assunto e conheça tudo que podemos fazer pela sua empresa!