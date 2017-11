Solução Plugar para Compliance permite atender a Resolução 4.595 de forma ágil e segura

As exigências da Resolução nº 4.595/2017, divulgada pelo Banco Central no dia 28 de agosto, estão deixando executivos de Compliance preocupados, afinal monitorar normas, normativas, leis, circulares e semelhantes de forma pró-ativa e eficiente sempre foi um problema para a área. Mas, a solução é mais fácil do que se imagina.

A Plugar conta com uma ferramenta de monitoram ento de normativas, que permite acompanhar publicações e atualizações de forma muito mais rápida, ágil e segura. O app funciona por algoritmos de inteligência e captura que buscam informações para atendimento de disposições de mais de 80 órgãos reguladores cadastrados pela Plugar (ou outros solicitados), oferecendo maior controle das ações governamentais.

A aplicação tem ainda uma camada de workflow de análise para realizar um efetivo gerenciamento do risco de conformidade. Com ela, é possível efetuar a análise das normativas, identificar os usuários envolvidos nas avaliações e compilar conclusões, recomendações e providências tomadas pela instituição, práticas que ajudam na criação do relatório de conformidade previsto na resolução.

Segundo Fábio Rios, CEO da Plugar, o mercado já vem há alguns anos demandando uma maneira mais assertiva para esta natureza de monitoramento. “Instituições financeiras, empresas de energia e seguradoras já vinham nos demandando o acompanhamento destas informações, mas, a partir da resolução 4.595, todas as instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil – com exceção de administradoras de consórcio e meio de pagamento – precisarão resolver definitivamente o problema”, ressalta Rios.