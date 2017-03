O setor imobiliário brasileiro padece com a falta de confiança para investimentos, gerada pela instabilidade e as incertezas políticas e econômicas do país. Mas também há espaço para as boas notícias: o Indicador Nacional do Mercado Imobiliário, uma criação do Secovi, ganha uma interface digital, resultado de uma parceria com a Plugar e Secovis regionais. É a tecnologia possibilitando a criação de uma fonte de informação relevante e segura para análises sobre este mercado, fortalecendo o setor sob a ótica da oferta.

A partir da metodologia estatística própria estabelecida pelo Secovi, a Plugar processa cerca de sete milhões de ofertas mensais de imóveis, gerando uma análise detalhada do setor. Conduzido nacionalmente pelos Secovi-RJ e Secovi-RS, que integraram equipes de economistas e estatísticos ao projeto, o trabalho abrange 16 Estados atualmente e, em alguns deles, outras cidades além das capitais.

Desde o ano passado a Plugar desenvolve, junto aos Secovis regionais, a organização e a visualização dos dados gerados pela metodologia do Secovi. Cabe à Plugar aplicar uma série de regras estatísticas e semânticas de modo a automatizar a geração dos índices estatísticos e econômicos. Em nove meses de um trabalho complexo chegou-se às marcas de 63 milhões de registros e quase 2 bilhões de campos estruturados.

Cabe destacar que o trabalho é feito a partir das informações do Indicador Nacional do Mercado Imobiliário, indicador isento e sem conflitos de interesse, contando com cerca de 40 fontes de informação. A Plugar aporta sua expertise em inteligência e ciência de dados para processar e dar sentido a essa massa de informações e assim trazer ainda mais valor à tomada de decisões do setor imobiliário nacional.

A ferramenta vai possibilitar, por exemplo, a pesquisa do valor do aluguel por metro quadrado em Estados e cidades de todas as regiões do país, além de estabelecer valor de referência de preço de locação e de compra e venda, segmentados por bairro, por tipo de unidade (se comercial ou residencial).

Com o uso da base de dados, as entidades poderão se tornar verdadeiros porta-vozes dos indicadores regionais para a sociedade e para as empresas, que poderão contar com registros precisos para definir seu planejamento estratégico.

Os detalhes deste trabalho e a importância de os sindicatos da habitação aderirem ao projeto foram tratados na reunião da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI) da Confederação Nacional do Comércio (CNC) no último dia 17 de junho, no Rio de Janeiro. Confira no vídeo clicando aqui.