Segundo informações divulgadas pelo Banco Central no último dia 29, os dados consolidados do setor público, que inclui governo, estados, municípios e estatais, registrou um déficit primário de R$ 18,1 bilhões. Este é o pior resultado do mês desde dezembro de 2001.

E esses números negativos vêm impactando nas vendas e no desempenho do setor industrial, que apresentaram queda nos últimos meses. O comércio de veículos, por exemplo, caiu 25% no primeiro semestre do ano, o que representa o pior retorno desde 2006. Ainda assim, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) teve o maior aumento desde junho de 2015.

ICC cresceu no último mês

O ICC divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) subiu de 67,9 pontos em maio para 71,3 pontos em junho. É o maior patamar registrado desde junho de 2015. Já conforme o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o índice que mede a confiança dos micro e pequenos empresários de serviços e varejo aumentou 18% em junho em relação ao ano passado, mas ainda aponta pessimismo, pois segue abaixo do nível neutro (50 pontos).

Vendas de veículos têm pior resultado desde 2006

Na última sexta-feira, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores anunciou que as vendas de carros, ônibus e caminhões entre janeiro e junho tiveram queda de 25% em relação ao primeiro semestre de 2015. Neste ano, foram comercializados 983.599 veículos contra 1.318.984 no mesmo período do ano passado. O resultado é o pior desde 2006. Em junho, aponta federação dos concessionários, foram vendidos 171,7 mil veículos, índice 2,5% superior ao de maio, mas 19% menor do que há um ano.

Atividade industrial segue em queda

Dados divulgados no último dia 30 pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o maior estado gerador de renda do País, mostram que a indústria paulista continua perdendo fôlego. Segundo a FIESP, a atividade do setor caiu 1% de maio para junho e, no acumulado do ano, a queda já chega a 10,1%. Entretanto, analistas acenam para a possibilidade de um cenário melhor, pois consideram que a queda está diminuindo.

Chuvas podem causar prejuízo ao agronegócio

As culturas de milho e arroz e a produção de leite podem tornar-se uma preocupação para os agricultores brasileiros nas próximas semanas. Isso porque a irregularidade das chuvas que vem impactando todas as regiões do País neste inverno pode prejudicar esses cultivos que, logo, são grandes candidatos a serem os próximos vilões da inflação, depois do feijão.