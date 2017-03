Provimento 47: saiba qual é a importância do registro eletrônico de imóveis

No dia 19 de junho de 2015, o Diário da Justiça apresentou uma publicação sobre o Provimento n° 47/2015. Esse provimento é fundamental para o mercado imobiliário nacional, visto que ele estabelece as diretrizes gerais definidas pela Corregedoria Nacional de Justiça em relação à implantação do registro eletrônico de imóveis em todo o território brasileiro.

Considerando que o registro eletrônico de imóveis deve ser implementado nos registros de imóveis de todos os 26 estados do País, assim como no Distrito Federal, o novo sistema tem como finalidade facilitar o intercâmbio de informações entre o setor imobiliário, o poder judiciário, a administração pública e o público final. O envio e o recebimento de títulos, o despache de certidões e o armazenamento de documentos também estão entre os processos eletrônicos que tendem a ficar mais ágeis e efetivos com o uso da tecnologia.

Ainda de acordo com a publicação, para operacionalizar devidamente o sistema, a responsabilidade fica sob as centrais de serviços compartilhados criadas e regulamentadas em cada um dos estados e no Distrito Federal. Ou seja, compete às Corregedorias Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal estabelecer, a partir de normas técnicas específicas, de que maneira a prestação desses serviços em meios eletrônicos se dará concretamente.

Junto a isso, é importante ressaltar que todos os documentos eletrônicos devem ser assinados com o uso do certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP), observando a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping). Dessa forma, a migração de documentos do papel para a plataforma digital com autenticação exigida por lei, permitirá, inclusive, a visualização das informações em tempo real.