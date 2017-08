Profissionais buscam bons resultados a partir do investimento em mídias sociais

Em fevereiro de 2016, a Fuqua School of Business (da Duke University), a Associação Americana de Marketing e a Deloitte apresentaram os resultados do estudo bienal CMO Survey, baseado nas respostas de 289 profissionais de marketing. A pesquisa apontou que os anunciantes devem dobrar os seus investimentos em mídias sociais nos próximos cinco anos, mesmo que o impacto disso ainda não seja percebido efetivamente.

Hoje, 10,6% dos orçamentos de marketing são destinados às mídias sociais, e a expectativa é que este índice alcance 20,9% até 2021. Neste contexto, 40% dos entrevistados afirmaram ter uma ideia qualitativa e 11,5% disseram que podem provar quantitativamente o impacto desse investimento, ainda que 47,9% não sejam capazes de perceber o resultado na prática.

Para os pesquisadores, é possível que a não percepção dos resultados esteja ligada à falta de integração entre a equipe de vendas (que detém as informações fornecidas pelo consumidor na hora da compra), a equipe de comunicação e a equipe de mídias sociais. Em uma escala de 1 a 7, as organizações relataram ter um nível médio de integração de 3,4 em função da ausência de trabalho colaborativo entre estes três times.

Na mesma escala de 1 a 7, os entrevistados classificaram a efetividade das mídias sociais em suas estratégias globais de marketing com uma nota média de 4,2. Isso demonstra que os profissionais tendem a continuar investindo nos canais online, especialmente em função da necessidade da conexão direta com os consumidores.

O estudo mostrou, ainda, que as empresas têm escolhido colocar o dinheiro em áreas específicas, como a criação de conteúdo (62,6%) e analytics (43,6%). O investimento em analytics faz todo o sentido, visto que a intenção das companhias é, cada vez mais, melhorar a performance e, logo, o engajamento nas mídias sociais.

Outras descobertas da pesquisa foram a queda significativa do emprego de verba em publicidade tradicional e a possibilidade de crescimento do marketing mobile. As companhias relataram um decréscimo de 3,2% no orçamento das propagandas clássicas, nos últimos 12 meses, e a oportunidade de expansão do mobile – atualmente, o mobile conta com 5,9% da verba de marketing das empresas, mas é provável que este número chegue a 14,6% nos próximos três anos.