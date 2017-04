Por que BI pode ser bom para o seu negócio?

Contar com uma estrutura de Business Intelligence (BI), além de ser bom para o seu negócio, pode ser o diferencial da sua empresa. Por meio desse método é possível saber tudo o que ocorre no seu negócio, assim como também no mercado, e ter um melhor entendimento dos dados estruturados (exatos e objetivos) gerados pela companhia. Isso promove a construção de ações mais estratégicas e eficientes.

Podemos dizer, então, que BI é uma técnica aplicada nas organizações para manter os gestores por dentro de informações que podem ser usadas para aumentar o potencial competitivo da empresa. Esses dados são visualizados por meio de tabelas dinâmicas, análises de performance ou painéis interativos, como os dashboards. Eles mostram o desempenho da organização no mercado, assim como um panorama do cenário em que a empresa está inserida, com análises dos concorrentes e dos clientes, ou seja, revelam dados relevantes, que auxiliam o desenvolvimento do seu negócio, servindo, principalmente, para:

Construir melhores planejamentos operacionais e estratégicos;

Auxiliar o processo de tomada de decisão;

Aumentar a credibilidade das ações planejadas e a qualidade do serviço;

Manter a empresa competitiva diante da concorrência;

Visualizar novas oportunidades de negócios e ampliar a atuação no mercado;

Identificar tendências (a curto e a longo prazo);

Antecipar riscos;

Reduzir o custo de atividades não rentáveis.

Entenda a importância do BI para o crescimento do seu negócio

Gerar entendimento sobre os dados no cenário atual é necessário e funciona como um auxílio fundamental na tomada de decisão. Pensando nisso, imagine as seguintes situações e perceba o que pode acontecer se você não apostar em Business Intelligence:

Uma empresa de telecomunicações oferece um plano que exige um investimento muito além do valor que seus principais consumidores estão aptos a pagar e faz uma campanha para divulgar essa novidade. Ou uma organização que recebe uma proposta de parceria e começa a avaliar viabilidade do projeto. Diversos fatores podem impactar esta decisão: além da situação financeira, o momento atual da economia, a performance dos concorrentes e a aceitação do público, mas a organização não levanta esses dados e não faz uma análise do cenário.

Nos dois casos mobilizam-se equipes para o planejamento e construção das ações envolvendo grandes investimentos. Porém, são apostas que podem não funcionar e não trazer resultados positivos para o negócio. Pelo contrário, dificultam a atração de consumidores e debilitam a imagem da companhia. Isso tudo porque, antes mesmo de começar a planejar novas ações, as empresas não voltaram o seu olhar para as movimentações e tendências do seu próprio mercado consumidor.

Assim, quando aplicada a processos de decisão (como no caso da criação de qualquer campanha de marketing ou do fechamento de uma parceria), a inteligência faz com que as ações sejam eficientes e realmente deem certo, gerando vantagem competitiva para a organização.

Ou seja, para orientar um novo plano de negócio você pode (e deve) utilizar um conjunto de soluções de Business Intelligence, muitas vezes combinado a softwares de alta performance, e realizar a análise dos dados produzidos pelos clientes e consumidores, empresas, instituições, órgãos governamentais e pela sociedade como um todo.

Como implementar um sistema de BI eficiente

Depois de visualizar como o Business Intelligence pode ajudar a sua empresa na prática, conseguimos entender que essa é a técnica ideal para auxiliar o gestor no planejamento estratégico, levando a um maior entendimento sobre o mercado e permitindo tomadas de decisões com menos ruídos.

E o primeiro passo para começar a aplicação de um sistema de BI eficiente na sua empresa é determinar quais informações devem ser coletadas. Mas, além disso, existem outras medidas que são primordiais para a aplicação do BI na sua empresa. Portanto, saiba o que você deve fazer em cada uma das etapas dessa construção (análise dos dados, o processo de tomada de decisão e a avaliação do impacto) e como isso pode ser bom para o seu negócio:

1. Análise de dados

Conhecer o perfil e o comportamento do consumidor, da concorrência e as tendências do mercado permite que a sua empresa esteja à frente. Então, para que qualquer ação de marketing ou planejamento na área comercial da sua empresa seja eficiente é necessário saber para qual público as suas ações estão sendo direcionadas e, somente a partir disso, determinar quais são as informações que devem ser coletadas.

Com o Business Intelligence você consegue visualizar tanto as informações geradas pela sua empresa como a dos concorrentes, por meio de uma análise profunda dos dados, e ter maior agilidade na tomada de decisões. Isso porque com soluções de BI o processo de tomada de decisão que antes era baseado em experiências agora é realizado com base em fatos concretos.

2. Melhoria dos processos

Para melhorar o processo de construção dessas tomadas de decisão é preciso garantir a integração e a qualidade dos dados. Em um projeto que envolve diversas áreas como marketing, vendas, supply chain e finanças, é preciso que a sua equipe identifique e monitore bases de dados sociais, econômicas, demográficas, financeiras, entre outros, disponíveis para acesso, avaliando periodicamente a viabilidade de utilizá-los e se realmente podem ser relevantes para o negócio.

3. Avaliação do impacto

Conhecer a repercussão de uma ação ou como um produto ou serviço é recebido no mercado pode ser crucial para o seu negócio. Por meio do monitoramento, as equipes de BI, formadas na sua maioria por analistas e gestores, têm uma visão ampla da maneira como os clientes se relacionam com a empresa, utilizando dados gerados pelas redes de relacionamento e pesquisas. Sem esse feedback seria impossível avaliar se a sua estratégia de Business Intelligence teve efeito.

Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre Business Intelligence? Contate a Plugar e saiba como tomar as melhores decisões para o seu negócio.