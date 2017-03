Plugar participa do I Seminário SUSEP de Educação Financeira

A Plugar marcou presença no I Seminário SUSEP de Educação Financeira, realizado no dia 19 de maio de 2016, no Rio de Janeiro. O evento foi promovido pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e integrou a 3ª Semana de Educação Financeira (ENEF).

Diversos especialistas nacionais e internacionais palestraram sobre a temática de Educação Financeira, onde destacam-se: Adele Atkinson (OECD), Claudia Forte (AEF-Brasil), Dony de Nuccio (GloboNews) e Roberto Westenberg (SUSEP).

O debate teve início a partir da apresentação de um panorama mundial da Educação Financeira embasado em pesquisas, índices e estudos que identificam a necessidade de avanço educacional da população alavancado por estratégias nacionais.

O Brasil é um dos poucos países que possuem uma Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que tem como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico por meio do fomento da Educação Financeira. Atualmente, a AEF-Brasil desenvolve tecnologias educacionais e sociais (produtos, técnicas e metodologias) direcionados a jovens matriculados em escolas públicas, aposentados com renda de até dois salários mínimos e mulheres beneficiárias do Bolsa Família.

Educação Financeira colabora para o aumento da cultura de seguros no país

O setor de seguros é diretamente impactado pela disseminação da Educação Financeira na sociedade, pois ela proporciona o conhecimento de conceitos e práticas financeiras que evidenciam a necessidade de soluções para proteção e prevenção contra riscos.

Alinhado à iniciativa, o mercado tem a responsabilidade de aperfeiçoar as informações sobre as empresas, fundamentos do seguro e caraterísticas dos produtos/serviços para que o consumidor possa realizar a melhor escolha para atender ao seu perfil de risco. Hoje, a educação financeira está sendo vista como uma das principais metas pelo setor de seguros, que mantém o entusiasmo em alta para buscar as melhorias e mudanças necessárias.

No evento, as principais entidades do mercado de seguros assinaram um protocolo de intenções visando implementar no Brasil um amplo programa de educação em seguros, com base nos princípios da educação financeira.

Neste contexto, a Inteligência Competitiva está presente no desenvolvimento de soluções, como tendências de mercado, comportamento do consumidor (Big Data), comparativo de produtos, mapeamento de cenários, entre outros fatores que instrumentalizam a tomada de decisão, proporcionando às seguradoras a oportunidade de oferecer produtos e serviços mais adequados para esse novo perfil de consumidor formado a partir das ações de Educação Financeira.

Por Victor Gomes