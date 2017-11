Plugar integra projeto de inteligência com empresas do Canadá e da Índia

A Plugar está participando de um grande projeto internacional na área de inteligência com as consultorias Intelligence House (do Canadá) e KCube (da Índia). O objetivo do trabalho é a construção de uma abordagem inédita para análise de dados do setor imobiliário, na qual o cruzamento de informações de diferentes origens vai viabilizar o acompanhamento diário de métricas que, antes, só eram consolidadas mensalmente.

Assim, o escopo do projeto contempla análise mercadológica do setor, incluindo tecnologia de captura de informações por meio de agentes inteligentes (IA) e enriquecimento com inúmeras bases de informações.

A maior complexidade no processo de trabalho tem sido em relação aos fusos horários, já que o Brasil está 4 horas à frente do Canadá e 7 horas e meia atrás da Índia e, entre eles, há quase 12 horas de diferença. Este desafio vem sendo enfrentado com a utilização de ferramentas de colaboração e produtividade. “Assim, conseguimos reunir todos os envolvidos e manter a dinâmica acelerada”, diz Fábio Rios, CEO da Plugar. Embora ainda haja ajustes a serem feitos, a estabilização do processo deve acontecer até o final de novembro.

Sobre a Kcube Consulting: fundada em 2006, a KCube Consulting é uma empresa global de serviços geoespaciais, composta por especialistas certificados para desenvolver aplicativos e produtos personalizados em tecnologias Open Source, com soluções de negócios que abrangem várias indústrias.

Sobre a Intelligence House: fundada em 2013, a Intelligence House é uma consultoria canadense especializada no desenvolvimento de estratégias de marca, marketing e comunicações para construtores e incorporadores, oferecendo inteligência de pesquisa em um amplo leque de serviços, do desenvolvimento de produtos até as vendas. A empresa gerencia um portfólio de 400 milhões de dólares atualmente.