Pain Points: sistematização é a base do processo de inteligência

O sucesso de uma empresa pode ser garantido por diversos aspectos, entre eles está o investimento em um processo de inteligência eficiente. Porém, de nada adianta contar com a expertise da área e não direcionar as suas análises de dados da forma correta: organizada e sistematizada. Por isso, um dos principais Pain Points da inteligência é a sistematização, ou melhor, a falta dela.

Não apostar na sistematização é uma grande falha

Assim como a inteligência sobre dados não permite que você tome iniciativas às cegas, deixe de avaliar a maneira como os seus concorrentes agem e não conheça a fundo as necessidades dos seus clientes, a sistematização leva a sua organização a estar constantemente atualizada. Por isso, cada vez mais é preciso criar as suas estratégias com base em soluções de análises de mercado sistemáticas.

A sistematização funciona como a base do processo de inteligência e leva as empresas a realizarem melhores análises e, consequentemente, obter resultados ainda mais positivos. Porém, ainda que a maior parte das ações e projetos seja direcionada por dados, diversas organizações acabam apoiando as suas decisões em processos de inteligência não sistematizados. E isso é uma das principais falhas que uma empresa pode cometer. Elas avaliam o mercado uma vez e repetem essa análise somente um ano depois – o que é insuficiente para dar suporte a um planejamento estratégico e, consequentemente, ter performances melhores.

A resposta é sistematizar o processo de inteligência de forma que a análise dos pontos relevantes para o seu negócio aconteça de forma contínua. Quanto mais você estiver atento às mudanças mercadológicas e às questões que envolvem os seus clientes, melhor será o seu desempenho. E isso exige análises constantes, tanto do contexto em que a empresa está inserida quanto das suas próprias ações.

A solução é sistematizar

A verdade é que fatores internos e externos de clientes e da concorrência precisam ser analisados diariamente para que a empresa esteja em constante evolução. E com a sistematização, dados relevantes para as suas tomadas de decisão – que, muitas vezes, são os maiores responsáveis por tornar a empresa mais competitiva – não se perdem e você pode estar sempre à frente da concorrência.

Portanto, é preciso que haja uma atuação sistemática. A proposta é justamente antecipar oportunidades e ameaças, fazendo com que as mudanças do ambiente de competição sejam observadas continuamente. E quem não deseja atuar dessa forma?

Aqui na Plugar apostamos no potencial do Portal de Inteligência, que tem como objetivo automatizar o processo de inteligência de mercado, competitiva e estratégica, entre outros focos de atuação. Em termos de sistematização, os recursos mais comuns são os alertas automáticos, os monitoramentos de fontes secundárias e as funcionalidades de colaboração que favorecem a troca continuada e a geração de análises na medida das necessidades de decisão que a empresa tenha.

Deseja saber mais sobre o assunto e conhecer melhor o nosso Portal de Inteligência? Então contate a Plugar e continue lendo o blog, você vai encontrar informações interessantes!