Os Estados Unidos são um grande berço para os estudos de Inteligência Competitiva. O país, além de ter empresas de porte mundial que atuam há décadas na área, também contribuiu para parte significativa do desenvolvimento da IC através do conhecimento compartilhado: muitos especialistas americanos publicaram livros sobre a temática.

As análises e técnicas criadas por esses autores têm um ponto em comum: são pautadas pela experiência de suas longas carreira atuando com IC. Esses americanos são conhecidos por terem fundado ou trabalhado nas maiores organizações de Inteligência do mundo e, por conta disso, terem desenvolvido conceitos pioneiros na área. Abaixo, listamos abaixo alguns desses grandes nomes junto às obras publicadas, confira:

Ben Gilad

Especialista e referência no assunto, Ben Gilad atua há mais de 30 anos no ramo e é um dos fundadores de uma das maiores organizações de IC do mundo: a The Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence, que auxilia empresas nos cinco continentes.

Gilad tem uma longa lista de livros publicados e começou desenvolvendo conceitos pioneiros sobre Inteligência em “The Business Intelligence System” (1988) e “Business Blindspots” (1994). Sua obra “Early Warning” (2003), foi considerada por Philip Kotler, um dos maiores especialistas em Marketing no mundo, como a melhor ferramenta para gerenciar crises dentro de empresas.

Em suas publicações mais contemporâneas, o americano trata de estratégias de Inteligência Competitiva como uma verdadeira guerra entre empresas. Ele inclusive criou a metodologia “War Games” – desenvolvida em sua obra mais recente, Business War Games (2009) – que busca capacitar gestores e suas equipes para os desafios do mercado.

Leonard Fuld

Assim como Ben Gilad, Fuld é conhecido por ser um dos pioneiros na área de Inteligência Competitiva. Ele é o fundador da empresa Fuld+Company, que também auxilia outras organizações a montar suas próprias estratégias. Conhecida pelo slogan “We Help You Compete” (ajudamos você a competir), a companhia já atua há mais de 35 anos realizando trabalhos para empresas do mundo inteiro.

Como autor, o americano publica livros sobre o assunto desde 1985, todos sempre levando o termo “Inteligência” no título. Além disso, Fuld frequentemente escreve artigos para grandes veículos dos EUA, tais como The New York Times, Fortune e The Wall Street Journal. Suas análises quanto à IC focam bastante na questão de entender e antecipar os problemas que possam afetar um negócio.

Uma de suas mais conhecidas publicações é o livro “Inteligência Competitiva – Como se Manter à Frente dos Movimentos da Concorrência”, já traduzido para o português. Nele, Fuld trata a concorrência entre as organizações como uma espécie jogo de xadrez, onde a tática do vencedor consiste em conhecer bem as estratégias utilizadas pelo adversário. Para isso, ele cita vários meios para estudar a concorrência a fim de prever possíveis ameaças.

Seena Sharp

Conhecida por sua obra “Competitive Intelligence Advantage: How to Minimize Risk, Avoid Surprises, and Grow Your Business in a Changing World” (2009), Seena Sharp é um grande nome da IC no mundo. Fundadora da “Sharp Market Intelligence”, costuma, em suas obras, desenvolver técnicas para identificar cada vez mais oportunidades para sua empresa estando atento às mudanças do mundo do marketing. O caminho para o sucesso, segundo ela, está em tomar corretamente a primeira decisão, pois essa será definitiva para o desenvolvimento das seguintes. Para isso, a americana sugere calma e atenção para identificar questões-chave que devem pautar um projeto de IC, como: identificar com precisão a demanda do público, conhecer de perto seus concorrentes e estar atento às mínimas chances de ameaça.

Sharp acredita que tornar a coleta e análise de informações uma atividade frequente pode ser um grande diferencial de um negócio. Ela sugere relatórios mensais para estarmos constantemente cientes dos movimentos da concorrência. A autora é conhecida no mundo inteiro por suas palestras sobre os benefícios da Inteligência Competitiva para empresas, tendo inclusive já participado de evento no Brasil.

Jan P. Herring

Jan P. Herring não construiu sua credibilidade a partir da fundação de uma grande empresa de Inteligência, mas sim ocupando cargos importantes em companhias de nível mundial. Como, por exemplo, ter sido Diretor de Inteligência da Motorola, onde desenvolveu um sistema baseado em princípios ligados à segurança nacional. Além disso, Herring trabalhou na mesma função na CIA durante 20 anos, realizando coleta e análise de dados para desenvolver acordos internacionais na área científica com países como Japão e China.

Herring, apesar de, assim como os demais autores, desenvolver meios para otimizar todas as tarefas de um processo de Inteligência Competitiva, ressalta em suas obras a fase inicial de coleta e análise de dados como a mais importante do processo. Para isso, suas ideias apresentam técnicas para utilizar a tecnologia de Business Intelligence a seu favor. A organização e a interpretação de informações são atividades que requerem dedicação máxima de uma empresa para identificar as oportunidades de negócio.

Seu livro “Measuring the Effectiveness of Competitive Intelligence” (1996), busca passo-a-passo auxiliar o gestor no processo de montagem de seu processo de IC. Isso vai desde a identificação das necessidades, passando pela definição do objetivo a ser alcançado até a escolha correta do estilo da tomada de decisões que moverá as atividades da empresa. Muitas das ideias desenvolvidas por Herring são usadas como base para pesquisas sobre Inteligência até hoje.

A leitura é um método muito eficiente para ampliarmos nosso conhecimento, ainda mais quando grandes nomes que ajudaram a escrever a história da Inteligência Competitiva estão compartilhando ideias através de suas publicações.

