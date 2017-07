Os autores que você precisa conhecer para saber mais sobre IC

O universo da Inteligência Competitiva (IC) reúne diversos autores especialistas no assunto. Além de fundarem as principais organizações e empresas de Inteligência, desenvolvem técnicas que são fundamentais para diversas organizações. Pensando nisso, fizemos uma lista desses profissionais para que você os conheça e aprenda mais sobre IC. Confira:

Leonard Fuld

Fuld é um dos pioneiros no campo da Inteligência. Criou muitas das técnicas de coleta de dados usadas atualmente em todo o mundo, entre elas o entendimento de que o processo de Inteligência passa por um ciclo composto por quatro fases: planejamento, coleta, análise e disseminação. O americano é fundador da Fuld & Company, uma empresa especializada em auxiliar outras organizações a aumentar a capacidade de tomadas de decisões estratégicas por meio de inteligência de negócios, que já atuou em mais da metade das empresas listadas na revista Fortune.

Entre as suas obras estão: How to Get It (1985), The New Competitor Intelligence (1995), e sua última publicação, The Secret Language of Competitive Intelligence (2006).

Ben Gilad

Considerado um dos principais disseminadores da prática de Inteligência Competitiva nos Estados Unidos, lecionou estratégia na Rutgers University e é considerado como um dos melhores professores. Gilad fundou, em 1996, a Academy of Competitive Intelligence (ACI) em New Jersey, nos EUA, e é co-fundador da Fuld & Company. Atuou em diversas empresas como Shell, IBM, Dupont, Intel e Johnson & Johnson. Teve artigos publicados em revistas importantes da área, como Sloan Management Review, Business Orizon e Competitive Intelligence Magazine.

Entre suas obras mais relevantes para a área estão seus primeiros livros: The Business Intelligence System (1988) e Business Blind Spots (1994).

Jan P. Herring

Nascido no Missouri, nos Estados Unidos, Herring é um dos especialistas mais reconhecidos na área de Business Intelligence (BI). Bacharel em Física pela Universidade de Missouri, já serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e também lecionou em algumas universidades e escolas pelo mundo, como nas Universidades de Stanford e de Boston e na Henley Management College, no Reino Unido. Atuou por 20 anos como analista de Inteligência na CIA e também como diretor de Inteligência da Motorola. Hoje, é conselheiro para profissionais de Inteligência e auxilia as empresas no desenvolvimento e implantação dos seus sistemas de BI, além de ser co-fundador da ACI e da Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP).

Entre suas obras estão: Measuring the Effectiveness of Competitive Intelligence: Assessing & Communicating CI’s Value to Your Organization e Advances in Applied Business Strategy Supplement 2, Parts A & B: The Art and Science of Business Intelligence Analysis: Intelligence Analysis and Its Applications.

Larry Kahaner

Nascido em Nova Iorque, nos Estados Unidos, é jornalista e autor de diversas obras na área de Inteligência, incluindo o Competitive Intelligence: How to Gather, Analyze, and Use Information to Move Your Business to the Top – traduzido para seis idiomas. Kahaner foi correspondente em Washington para a revista BusinessWeek e, hoje, é editor da Silver News, uma publicação do The Silver Institute, nos Estados Unidos.

John E. Prescott

Ph.D. em Gerenciamento Estratégico pela Universidade Estadual da Pensilvânia, o norte-americano é um prestigiado professor na Universidade de Pittsburgh, onde é diretor da área de Organizações e Empreendedorismo, professor de Administração de Negócios e, desde 2004, dirige o programa de doutorado da Joseph M. Katz Graduate School of Business e College of Business Administration. Tem dezenas de papers, artigos e colaborações em publicações, e entre os livros se destaca Proven Strategies in Competitive Intelligence: Lessons from the Trenches, que ele editou com Stephen H. Miller, em 2001, e foi traduzido para chinês, coreano, russo e português.

Stephen H. Miller

Co-editou Proven Strategies in Competitive Intelligence: Lessons from the Trenches com John E. Prescott. É atualmente o Editor Executivo da Competitive Intelligence Review e Editor-chefe da Competitive Intelligence Magazine, publicada pela SCIP.

Craig S. Fleischer

Canadense, é autor de diversas obras relevantes na área de Inteligência e análise competitiva, como Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods; Competitive Intelligence and Global Business; e Strategic and Competitive Analysis: Methods and Approaches to Analyzing Business Competition. Fleischer é membro da SCIP e reitor da Business School no College of Coastal Georgia. Antes disso, atuou como pesquisador na Odette School of Business na Universidade de Windsor, no Canadá, abordando fenômenos nas áreas de negócios e inteligência competitiva, relações governamentais e lobbying, gerenciamento de desempenho e medição. Desde 2011, é Diretor de Aprendizagem da Aurora WDC, uma empresa de prestação de serviços profissionais com mais de 20 anos de mercado.

Seena Sharp

Formada na Universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, fundou em 1979 a Sharp Market Intelligence, uma das primeiras empresas de Inteligência Competitiva nos EUA, que dirige até hoje. O objetivo da companhia é ensinar executivos e profissionais de todo o mundo a aplicar Inteligência em seus negócios, ajudando as empresas a tomar decisões mais inteligentes. Em suas conferências e workshops, Seena envolve os participantes com apresentações provocativas, adaptadas ao público corporativo. É autora de Shake Up Your Thinking, Shape Up Your Business: 68 SharpInsights to Attract Customers and Boost Sales e de Competitive Intelligence Advantage: How to Minimize Risk, Avoid Surprises, and Grow Your Business in a Changing World.

Humbert Lesca

Ph.D. em ciência da administração, Lesca é francês e professor emérito da Universidade Pierre Mendes France, na França. Deu início a pesquisas sobre a busca e o uso de informações de caráter estratégico e antecipativo pelas organizações e criou o Método L.E.SCAnning, que estruturou o conceito de Inteligência Estratégica Antecipativa e Coletiva, uma das abordagens seguidas pela corrente francesa que diz respeito às ações coletivas. Há mais de 10 anos a equipe de Lesca da Universidade de Grenoble tem desenvolvido um trabalho com pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Entre as principais obras do autor está o livro Inteligência Estratégica Antecipativa e Coletiva: o Método L.E.SCAnning, escrito em conjunto com a professora do Programa de Pós-Graduação da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Raquel Janissek-Muniz.

Marie-Laurence Caron-Fasan

Caron-Fasan tem diversas competências na área de Inteligência, entre elas: em Inteligência da Inovação, Inteligência de Negócios e Inteligência Econômica. Desde 2012, a especialista atua como professora da University Grenoble Alpes, na França. Lá ela participa de um programa educacional chamado Promising, que pretende estimular os estudantes de todas as disciplinas das ciências humanas e sociais e incentivá-los à construção de projetos inovadores. Além disso, ela é responsável pela pesquisa de Sistema de Informação e Fluxo do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas à Gestão da Universidade. Entre suas principais obras está o livro Présent et futurs des systèmes d’information.

