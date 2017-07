Hoje, o governo federal pode ser considerado um grande cliente, já que é o maior comprador do País. De acordo com informações do Painel de Compras do Governo Federal, o valor total dos processos de compras do governo federal até o mês de julho deste ano chegou a quase R$ 19,2 bilhões, sendo que foram desenvolvidos cerca de 44,8 mil processos desde janeiro.

Para fechar um negócio que realmente renda bons resultados, é essencial lembrar que, por mais que as vendas para o governo sejam uma alternativa interessante para o crescimento da empresa, essa oportunidade deve vir sempre associada às boas práticas de negócio. Por isso, é imprescindível tomar todos os cuidados necessários para que a negociação resulte em sucesso e, nesse sentido, não é indicado que se abra mão de uma análise de risco completa antes da negociação com uma instituição pública.

Quando se trata de uma análise de risco a respeito de uma licitação promovida pelo governo, é indispensável despender esforço para conhecer bem alguns aspectos do processo, especialmente sobre o edital, que deve ser muito bem lido e entendido. Junto a isso, é importante estar atento aos documentos necessários para poder participar da licitação e, assim, elaborar a sua proposta, sabendo exatamente o que é necessário conter nesse texto.

Além disso, tome muito cuidado para não dar um passo maior do que a sua perna. Jamais comprometa o capital de giro, a imagem e a credibilidade da sua empresa ao oferecer mais produtos ou serviços do que você pode entregar ou em um prazo menor do que, de fato, é possível fazer. A inadimplência ou a quebra de contrato podem se tornar um grande risco para o seu negócio, e estão sujeitas a acontecer em qualquer relação.