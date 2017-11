Na era digital, governança de dados é fundamental, diz Gartner

As empresas que têm iniciativas voltadas à transformação digital devem ter cuidados: os dados podem deixar de ser ativos estratégicos caso não sejam geridos corretamente. O alerta veio do Gartner, consultoria mundialmente reconhecida, durante o evento Symposium/IT Expo, ocorrido recentemente em São Paulo. Ocorre que big data e analytics são diferenciais competitivos essenciais, mas o volume de dados que as empresas geram, cada vez maior, acarreta riscos para quem não souber tratar essas informações de maneira adequada.

As empresas têm que ter consciência dos limites no uso das informações, além de necessitarem de uma governança eficiente dos dados. “A função da governança da informação está migrando de controle limitador de acesso aos dados para uma forma de priorização para maximizar o valor dos ativos da informação”, pontuou Mario Faria, VP de Pesquisas do Gartner.

Para o Gartner, são três as áreas-chave para que um negócio consiga gerir corretamente suas informações: propriedade, soberania e direitos de uso. ““Em um mercado com tantas possibilidades e onde os limites da tecnologia têm mudado dramaticamente, as consequências do uso dos dados nem sempre podem ser previstas. Mais do que orientações e regras, é necessário um debate sobre o que é certo e errado”, conclui Faria.

A consideração da consultoria é que, neste contexto, torna-se imprescindível a integração da TI com os setores jurídico e de compliance para conhecer e avaliar o impacto que informações mal governadas podem criar para o negócio. Para o executivo, a criação de políticas de privacidade e o oferecimento de treinamento aos profissionais que lidam com os dados são parte de uma boa estratégia de governança.

Leia a notícia completa: goo.gl/RNmB8h