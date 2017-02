Monitorar regulamentações economiza tempo e dinheiro para a empresa

Para uma empresa se manter saudável é preciso atenção tanto para as ações realizadas dentro quanto fora da organização. O contexto externo – o cenário político de um país, assim como o econômico e o social – influencia diretamente nas atitudes a serem adotadas e nas condições da empresa de crescer e tornar-se referência para os consumidores.

No Brasil dos anos noventa, por exemplo, com a privatização dos serviços, o Estado precisou traçar um novo rumo para a economia, criando diversas autarquias, órgãos e instituições que controlam a atuação do setor privado. O volume de normas aumentou e, assim, foi preciso cada vez mais tomar consciência da importância de conhecer esse novo modelo de política regulatória criado pelo Estado.

Assim, surgiram as agências reguladoras, as normas regulamentadoras, conhecidas como NR’s, entre outras instituições e requisitos, que regulamentam cada setor da economia brasileira.

Neste mesmo contexto, pode-se perceber o crescimento das empresas no mercado. Ou seja, o aumento na produção de bens e serviços ocorrendo ao mesmo tempo em que crescia a demanda. A estrutura das empresas precisavam se moldar às novidades do setor da mesma forma que as regras passaram a ser controladas pelas agências reguladoras, por exemplo. O trabalho, então, dobrou, e para as empresas ficou a obrigatoriedade de controlar essas mudanças de regra para que tempo nem dinheiro fossem desperdiçados.

Para uma empresa: tempo é dinheiro

Qualquer planejamento que envolva as questões financeiras de uma empresa requer atenção. Quando se trata de empresas que lidam diretamente com os principais setores que movem a economia do país como as de telecomunicações, energia elétrica, transportes, entre outros, a visão de negócio deve ser ainda mais cuidadosa. Existem diversas normas a serem cumpridas, exigidas pelas agências reguladoras desses setores, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) ou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que, além da legislação vigente no país, também servem para fazer as empresas funcionarem de maneira correta (dentro da lei).

Dessa forma, pode se dizer que o bom investimento de uma empresa começa ainda na construção de um plano de negócio, que precisa prever o controle das mudanças que podem ocorrer nas normas do Estado.

Saiba o que pode ser prejudicial para o seu negócio

– Para uma busca eficaz é preciso o auxilio de especialistas no assunto

O tempo dos principais gestores da sua empresa é precioso. Por este motivo, é necessário ter em mente que qualquer tomada de decisão deve ser aplicada a partir da Inteligência Regulatória, ou seja, por metodologias de análise que controlem as ações realizadas pelo governo, como determinadas ações normativas que implicam diretamente nas atitudes tomadas pelas empresas. Para isso, é preciso investir em estratégias de monitoramento aplicadas por especialistas que não vão tomar o tempo de gestão da sua empresa e certamente serão mais eficazes para o seu negócio.

– O não cumprimento das normas pode levar ao pagamento de multas

Se a sua empresa está cumprindo todas as normas publicadas pelas agências reguladoras do governo você pode manter-se tranquilo. Mas ao mesmo tempo em que existem organizações que seguem à risca as determinações do governo, existem aquelas que não realizam um bom monitoramento das ações governamentais e se perdem nas alterações e no surgimento de novas regras para o seu setor de atuação.

Diversas empresas recebem punição na forma de multa pelo descumprimento de normas. As quantias variam de acordo com o nível da falha e podem chegar a milhões de reais. Portanto, é importante que o seu plano de negócio envolva a contratação de especialistas para o controle das ações realizadas pelo governo seja feito.

O que devo fazer para não desperdiçar tempo e dinheiro, então?

Em conjunto ao novo modelo de controle das ações do governo surgiram os departamentos de relações governamentais dentro das empresas. O setor realiza o levantamento da agenda crítica da empresa, ou seja, os profissionais que pertencem a esse departamento são os grandes mediadores das conversas entre empresa e governo. A partir dessa relação é possível verificar as mudanças que poderão ocorrer no País, principalmente no sentido econômico, e, assim, antecipar cenários e aprimorar a análise das ações realizadas pelo governo. Procure sempre construir as melhores estratégias e planejamentos para o seu negócio. Não deixe que a sua empresa se desenvolva sem um departamento de relações governais bem estruturado e dinâmico.

E lembre-se: se a sua empresa está inserida em um setor como o de petróleo, que compete diretamente com o governo, invista na área de gerenciamento do seu negócio e construa um departamento de relações governamentais forte o bastante para concorrer com o governo.

Mas como fazer esse controle sem perder alguma informação ou prejudicar o seu negócio?

Assim como as ações prioritárias publicadas nas agendas reguladoras das agências podem impactar o seu negócio, qualquer regra dita pelo governo também pode ser de extrema importância para a sua empresa. Por isso, pense na força que a sua empresa tem no mercado e não deixe que todo o esforço seja desperdiçado pelo não cumprimento de alguma regra ou norma estabelecida pelo governo. Dessa forma, você está assegurando que o seu tempo seja destinado a atuações efetivas dentro do mercado e que o dinheiro do seu cofre não seja desperdiçado.

Contrate especialistas como os da Plugar para auxiliar você no trabalho de monitoramento e identificação de ações governamentais que podem impactar a sua organização.