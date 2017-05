Monitorar a concorrência facilita a tomada de decisões

Tão importante quanto conhecer a fundo o seu próprio negócio é saber quem são os seus competidores no mercado ao acompanhar as suas movimentações. Monitorar a concorrência e estar de olho nas reações dos clientes permite a você agir antecipadamente, prever tendências e alcançar um lugar à frente na competição do mercado.

Acompanhar tudo que acontece no seu segmento é essencial para o desenvolvimento do negócio: contribui para o levantamento dos pontos fortes e fracos da sua empresa, facilita na tomada de decisões e na busca por ações eficientes e diferenciadas. Porém, tudo isso não aconteceria se não houvesse a aposta em soluções para o monitoramento dos mais diversos ambientes, como as mídias digitais, as páginas na web, os canais de divulgação, entre outros meios em que a concorrência se encontra.

Como monitorar a concorrência de forma eficiente

Em qualquer segmento de mercado existe competição e é preciso estar atento às questões que se enquadram no seu eixo de competitividade. Com as perguntas certas, você pode antecipar situações e ganhar tempo para organizar sua própria estratégia. O acompanhamento sistemático dos players que de alguma forma têm relação com a sua empresa faz toda a diferença no momento de encontrar e definir possíveis posicionamentos no mercado. Portanto, não hesite em conhecer os seus competidores em potencial.

Se a sua organização está inserida no mercado de indústria alimentícia é importante conhecer os movimentos dos concorrentes quanto a precificações e ofertas. Agora, se pertence ao universo calçadista é possível (e mais estratégico) observar a qualidade dos materiais utilizados para produção e, assim, encontrar melhores fornecedores e oferecer melhores produtos aos consumidores. Ou mesmo quando se está no mercado de e-commerce e a Black Friday entra em cena levando o seu negócio a maiores competições.

Conseguiu visualizar a sua empresa em alguma dessas situações? Pois é, são vários cenários que exigem o monitoramento da concorrência e você não deve ficar para trás. Afinal, ninguém quer perder pontos com os consumidores e ver o concorrente atingindo o topo do ranking em qualidade e número de vendas, certo? Então, filtre o que realmente é relevante para as suas tomadas de decisão.

Entenda como a Inteligência Competitiva pode auxiliar a sua empresa nesse processo

Para lidar com o grande volume de informações gerado pelas empresas hoje é preciso um trabalho de controle do cenário em que se está inserido. A Inteligência Competitiva permite que uma organização tenha uma noção macro do mercado e da concorrência por meio do monitoramento e da análise dos dados.

É possível identificar se um competidor pretende instalar uma loja em determinada região onde a sua empresa não tem estrutura firmada. Com essa informação em mãos, a melhor estratégia para a sua empresa pode ser entrar com uma loja em outra região, onde existe demanda pelo produto e menor concentração de concorrentes. Em contrapartida, pode ser interessante estar perto do competidor ou de um ponto de venda específico e, assim, saber quem tem maior potencial de venda naquela região.

Ou seja, a Inteligência Competitiva aliada a um monitoramento eficiente permite que a sua equipe entenda se a proximidade com a concorrência ajuda ou atrapalha, comparando o desempenho entre as lojas que estão perto e aquelas que estão em localização isolada, podendo encontrar, assim, áreas potenciais para começar novas atuações e chegar à frente da concorrência.

Nessa mesma situação, quando você descobre por meio do monitoramento que um competidor abrirá uma loja próxima a sua é possível reagir a isso de forma antecipada e construir uma ação de defesa, como uma campanha de marketing nova, que fortaleça a atuação da sua marca naquela região.

O monitoramento precisa andar lado a lado com cada estratégia. Quando uma companhia deseja conhecer as características e intenções dos concorrentes nas mídias sociais, por exemplo, é interessante apostar em soluções de Inteligência de Mercado para encontrar as informações certas e realmente conhecer a sua concorrência. Afinal, não podemos esquecer que o volume de dados criado nos últimos anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. Então, como saber quais as informações corretas a se coletar e analisar?

Extrair valor dos dados gerados leva a sua empresa ao conhecimento necessário para promover ainda mais a competitividade do mercado. E nas mídias digitais essa investigação não é diferente. Cada vez mais as empresas desejam estar no ambiente online e captar clientes por meio de ações no digital. Acompanhar as movimentações da concorrência nas redes de relacionamento, nos blogs, nas páginas da web, entre outros canais, permite que você analise o posicionamento dessas empresas, conheça as suas principais ações e compreenda quem é essa companhia no mercado avaliando a reação dos consumidores, por exemplo. A partir disso, é possível mensurar as suas próprias intenções como marca competidora e chegar a melhores tomadas de decisão.

Como já falamos, empresas de grande sucesso são aquelas que conhecem os seus concorrentes e o seu mercado. Por isso, atenção às tendências. Não desperdice chances de ser reconhecido no seu nicho por não conhecer a concorrência. Contate a Plugar e saiba como a Inteligência de dados pode auxiliar você nessa jornada.