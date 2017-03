Monitoramento pode ajudar a preparar seu fluxo de caixa para vender para o Governo

Uma alternativa interessante para a sua empresa pode estar na venda para o Governo, considerando que ele é o maior comprador do país. No entanto, para se ter sucesso nessa negociação é preciso atender às boas práticas de negócio. Uma das questões mais importantes é o planejamento financeiro. Sem ele a sua empresa pode até conseguir ser contratada pelo Governo, mas não terá como sustentar essa contratação por muito tempo.

Neste processo, é indicado realizar o monitoramento das informações de despesas públicas e o dimensionamento da participação de mercado no setor público. Portanto, adote o mesmo critério que a sua empresa usa quando pretende negociar com algum cliente, fazendo o mapeamento da situação financeira, obtendo referências comerciais e realizando uma análise de risco. Ao fazer este monitoramento, sua empresa tem uma noção macro do mercado de ingresso e conhece a fundo quais são as melhores oportunidades oferecidas por ele de acordo com o seu negócio.

Então, antes de começar a negociação, organize internamente a sua empresa e realize um planejamento específico para esse tipo de projeto, levando em conta todas as exigências deste nicho de mercado, principalmente, aquelas que envolvem o setor financeiro, além de estudar as propostas dos editais e cumprir com todas as necessidades do processo licitatório.

Controle de finanças

Uma das ferramentas que mais ajudam no controle das finanças é o fluxo de caixa. Ao utilizar esse método você organiza todo dinheiro que entra e sai da sua empresa numa planilha. Ela pode ser construída a curto prazo, despesas e ganhos de um dia ou dos próximos 15 dias, por exemplo, ou a longo prazo, quando você planeja o que acontecerá daqui 30 dias. Essa opção de análise possibilita a visualização de todo o fluxo de dinheiro da sua empresa e auxilia na tomada de decisões.

Portanto, só entre em uma licitação se a sua empresa tiver capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa (como recursos para financiamento aos clientes, manter estoques e pagamento aos fornecedores), pagar custos e despesas operacionais. Tenha certeza que o seu fluxo de caixa consegue suportar uma possível espera do pagamento do Governo que, às vezes, pode ser mais demorado em comparação aos da iniciativa privada, e organize o seu negócio para ter reservas financeiras evitando que a sua empresa caia em maus lençóis.

Se você está decidido a participar de um edital do Governo, preste atenção na data de pagamento informada dentro do próprio edital. Essa medida é muito importante para a estabilidade financeira da negociação e ajuda o gestor a controlar o fluxo de caixa e saber quando será realizado o pagamento pelo produto ou serviço oferecido.

Além disso, cumpra com todas as exigências do contrato, pois se você ganhar o processo licitatório e receber pelo produto ou serviço prestado e não oferecê-lo ou executá-lo da maneira como fora combinado, sua empresa pode ser punida com uma multa, com o cancelamento do contrato e pode até sofrer um bloqueio para outras licitações num prazo de até cinco anos em toda a administração pública.

Análise de riscos e monitoramento

Qualquer empresa ao assumir um novo negócio precisa ter em mente os riscos da negociação. Para que eles sejam mínimos ou não ocorram é importante realizar uma boa gerência de riscos.

Se o objetivo da sua empresa é antecipar o trabalho e facilitar as decisões, o primeiro passo é fazer uma análise de risco do negócio, a partir do monitoramento de dados e informações dos orçamentos públicos, dos portais de transparência e dos portais de compras, no caso da venda para o Governo. Unindo tudo que foi coletado, você consegue identificar os principais riscos do mercado. A partir disso, podem ser determinados os processos de controle que garantem que problemas, principalmente financeiros, sejam evitados ou suprimidos.

A Plugar, por exemplo, desenvolveu uma tecnologia para monitoramento destes canais, abordando diversas fontes de informação e entregando isto em uma plataforma de fácil consumo, com a análise dos resultados em forma de relatório.

Assim, é possível ter uma fácil compreensão do mercado, acessar o marketshare das compras públicas, identificar o perfil dos fornecedores concorrentes, dos órgãos públicos compradores, as especificações legais para atendimento das demandas, ou mesmo responder questões como: quem são os principais compradores; o que compram; com que frequência; a origem das verbas; quem é a unidade gestora do contrato; quem é o favorecido da licitação; qual a marca e a descrição dos itens adquiridos; e qual distribuidor já realizou venda, entre outras informações que se apresentam como vantagens às estratégias de vendas para o Governo.

Ao realizar esse monitoramento, o entendimento do mercado e dos interesses do órgão licitante ajudam a sua empresa a se preparar melhor para o processo de compras do Governo. Depois de ver como a concorrência age e saber o perfil das instituições públicas, a sua proposta na licitação será muito mais adequada conforme a organização prévia do caixa de fluxo da sua empresa. A partir disso, você vai ter uma boa base para escolher aquele edital que mais se encaixa no seu negócio e terá muito mais chances de vencer o processo licitatório.

Entendeu como deve funcionar a organização financeira de uma empresa que pretende vender para o Governo? Quer ajuda? Então contate a Plugar.