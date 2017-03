Independentemente se a sua empresa é de pequeno, médio ou grande porte, para que a sua participação na licitação seja bem sucedida, o monitoramento das movimentações faz parte desse processo. Portanto, não deixe de acompanhar as informações de despesas públicas e o dimensionamento da participação de mercado no setor público.

O maior problema, aqui, é que as informações estão disponíveis, mas, muitas vezes, são de difícil acesso nos portais do governo. Então, pensando em melhorar a experiência dos usuários e tornar mais eficaz o trabalho de busca e mapeamento, a Plugar identificou que é possível obter mais informações ao monitorar orçamentos públicos e portais de transparência a fim, inclusive, de analisar o histórico das licitações anteriores para obter o maior volume de informações possível.

Com um conjunto de informações históricas, é possível saber, por exemplo, quem são os seus concorrentes, quais são os produtos ou serviços que eles oferecem e como foram as suas participações em outras licitações. Dessa forma, empresas de qualquer porte poderão entender melhor o mercado, os processos de licitação, conhecer o órgão contratante, entre outras vantagens.

A plataforma da Plugar é capaz de oferecer soluções de inteligência sobre licitações a partir da compreensão de questões como: qual é a origem da verba? Qual é a unidade que está gerindo o contrato? O que é preciso adquirir?

Esse trabalho de monitoramento da Plugar começa a ser realizado em âmbito federal e nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas, aos poucos, o monitoramento chegará a outros estados e cidades de acordo com a importância econômica de cada região. Todo esse processo ocorre com o apoio de um Dashboard, um sistema que permite a Plugar entregar a seus clientes informações cruzadas e organizadas.

Na hora de fechar qualquer tipo de negócio, é importante que as empresas realizem uma pesquisa sobre o seu futuro cliente, verifiquem a situação de mercado desse contratante, busquem com outras companhias uma referência comercial, enfim, é interessante que se faça uma análise de risco o mais completa possível. E quando esse cliente é o governo, não pode ser diferente.