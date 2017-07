O caminho para o sucesso no mundo dos negócios vem exigindo das empresas esforços cada vez mais diferenciados. Criar um bom conceito de marca e determinar estratégias de venda são considerados aspectos cruciais. Mas fazer apenas o básico, sem dar atenção especial ao monitoramento do processo, pode resultar na perda de clientes e, consequentemente, de lucro. Portanto, é essencial investir na oportunidade de observar a oferta de um produto desde sua concepção, isto é, a autorização para ser fabricado e comercializado no Brasil, até a percepção dos consumidores sobre ele.

A Plugar, com sua expertise em inteligência aplicada aos dados, oferece aos seus clientes o Monitoramento de Lançamentos de Produtos e Promoções, trabalho especializado que acompanha a trajetória do produto, gera avaliações do mercado e traz vantagens competitivas.

Se a sua empresa atua nos setores alimentícios, de bebidas, cosméticos e higiene, por exemplo, pode ser muito interessante antecipar o lançamento de produtos. Para isso, deve ser feito o monitoramento dos registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e no Ministério da Agricultura (MAPA), órgãos competentes para autorizar substâncias de origem animal e vegetal, assim como o acompanhamento dos depósitos para registro de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

“Por meio desses três órgãos, além do diferencial da Plugar, que também monitora o órgão do Ministério da Fazenda responsável pela autorização de qualquer ação promocional no país, uma empresa pode fazer o acompanhamento dos produtos e ter uma visão estruturada e antecipada do surgimento de produtos da concorrência”, garante Rafael Barcellos, Chief Data Officer (CDO) da Plugar.

O trabalho é realizado diretamente nos sistemas digitais fornecidos pelos órgãos competentes, pelo uso de agentes robotizados de captura, que simulam a consulta humana. Pode contratar esse tipo de trabalho qualquer empresa que tenha produtos sujeitos à autorização e fiscalização da Anvisa e do MAPA. “Com relação ao INPI, qualquer empresa pode se utilizar deste trabalho uma vez que todas as marcas devem ser depositadas no instituto. A empresa que investe neste monitoramento recebe relatórios analíticos, de periodicidade contínua e com a visão quantitativa e qualitativa dos lançamentos”, esclarece Barcellos.

Case Guaraná Black

Um caso recente de estudo e aplicação desta oferta foi o do Guaraná Black, produto da Ambev considerado diferenciado dentro do seu nicho, que entrou para o mercado competitivo em 2015.

“Conseguimos acompanhar desde o registro do produto no MAPA até o registro da marca no INPI, além de ter uma visão clara acerca da repercussão deste lançamento em todos os seus aspectos nas mídias sociais e na imprensa, como percepção de valor dos clientes, qualidade do produto, relacionadas a embalagem, anúncios, atributos trabalhados e o uso de celebridades em campanhas”, detalha Barcellos.

O Monitoramento de Lançamentos de Produtos e Promoções torna possível avaliar o que o cliente espera do produto conforme sua aparência e finalidade e ainda mensurar a satisfação das necessidades do cliente, o que se constitui em um valioso apoio no desenho de estratégias de posicionamento no mercado.

Além disso, saber onde os concorrentes estão presentes, onde os lançamentos estão concentrados, como estão funcionando os canais de distribuição e o que cada região fala a respeito de um produto contribui para A estratégia de praça e facilita inferir as estratégias da concorrência.

De acordo com Barcellos, organizar esses elementos de modo estruturado é um grande desafio que pode indicar as estratégias de venda com mais êxito. “Quando as avaliações estão combinadas com dados de desempenho comercial, tem-se uma ampla e segura visão dos planos de ação utilizados pela concorrência, além de tendências do mercado nos variados setores, dos seus padrões de comportamento, seja na elaboração dos produtos que irão para as prateleiras, seja na promoção dos mesmos”, diz.

A Plugar destaca a importância deste trabalho de monitoramento. Uma empresa que pretenda ter consistência em seu comportamento para gerar confiabilidade, atributo valioso para a conquista do consumidor, necessita ter um plano de ação monitorado. O acompanhamento do ciclo de vida do produto permite compreender o comportamento do setor e o desenho de estratégias que garantem vantagens competitivas às marcas.

