Monitoramento da economia para o mercado de bens e serviços

Faz parte da vida cotidiana satisfazer desejos, vontades e necessidades por meio do consumo de bens e serviços. Estes produtos pertencem a um universo econômico que está em constante movimento, favorável ou não para o desenvolvimento da sua empresa. Seja na venda de algum objeto ou prestando serviço a uma pessoa, é necessário realizar o monitoramento de mercado e entender como funciona a estrutura que existe em torno do seu negócio, acompanhar e saber o que acontece na economia do país e, principalmente, no seu nicho de mercado, para a conquista de novos espaços.

Entre os diferentes tipos de mercado estão, além do de bens e serviços, o de trabalho, monetário, tributos e o mercado de divisas. Cada um deles responde a uma parcela da economia e caracteriza panoramas econômicos por meio da determinação do Valor Bruto de Produção, Valor Agregado Bruto, Produto Bruto, Renda Bruta, Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto e da Renda Nacional.

No controle dessas movimentações está a macroeconomia, responsável pela análise geral do andamento dos diferentes tipos de mercado. Ela determina padrões de forma geral e tem como função analisar as taxas de desemprego, rendas e produtos, níveis de preços, moedas e taxas de juros. Seu objetivo é avaliar a situação econômica de cada um dos mercados e, dessa forma, contribuir no aumento do número de cidadãos empregados, distribuição mais igualitária de rendas, no crescimento da economia, estabilização de valores e solução de crises emergenciais.

Estruturas de mercado

Um mercado é caracterizado pela ideia de espaço econômico e originado a partir das interações de compradores e vendedores. Ele tem uma estrutura condicionada por três variáveis principais, que determinam sua organização e servem como base para o entendimento do seu negócio. A primeira é o número de firmas produtoras deste mercado, seguida pela diferenciação do produto e pela existência de barreiras à entrada de novas empresas.

Analisando o mercado de bens e serviços especificamente, percebe-se que os tipos de estrutura podem ser determinantes na hora do monitoramento. A primeira destas estruturas é a concorrência perfeita, que engloba inúmeros compradores e vendedores, onde nenhuma empresa consegue ter influência sobre o preço de mercado, os produtos são homogêneos e a entrada e saída de firmas é livre. Um exemplo clássico são os vendedores de picolé nas áreas de lazer, que a longo prazo não recebem lucro extra e apenas lucros normais.

Já a concorrência monopolista ou imperfeita comporta inúmeras empresas, com produtos diferenciados, que podem ser substituídos pelo consumidor na hora da compra. Isso ocorre devido à existência de diversas marcas de sabonete, refrigerantes e sabão em pó, por exemplo, diferenciadas por suas características físicas, como composição química ou potência, pela embalagem, ou pela promoção de vendas por meio das propagandas, do atendimento, brindes, entre outros fatores. Nessa estrutura, o acesso de novas firmas ao mercado é livre e cada empresa tem certo poder sobre a fixação de preços, porém, a existência desses substitutos próximos permite aos consumidores alternativas para fugir do aumento de preços.

A terceira estrutura é o monopólio, constituído por uma única empresa que domina sozinha a produção ou comércio de uma matéria-prima, produto ou serviço e que, por isso, pode estabelecer o preço à vontade. Nesse caso, é necessário manter os concorrentes em potencial afastados, administrando as barreiras por meio do controle sobre o fornecimento da matéria-prima, barreiras legais como registros de patentes e licenças e concessões governamentais. A legislação da maioria dos países proíbe o monopólio, mas, muitas vezes, ele pode ser a estrutura mais apropriada e estratégica na produção de bens e serviços, como nos monopólios governamentais, como os Correios ou na exploração do petróleo pela empresa Petrobras.

O último exemplo de mercado é o oligopólio, formado pelo pequeno número de empresas de um setor, como uma indústria automobilística, ou pelo pequeno número de empresas que dominam um setor com muitas empresas, como a Nestlé e a Parmalat no ramo alimentício, que têm o poder de fixar os preços de venda em seus termos. Os produtos podem ser homogêneos, como o alumínio e o cimento, que acabam sendo iguais mesmo que oferecidos em diferentes empresas, ou diferenciados, como os automóveis, onde cada empresa produz o mesmo tipo de produto, mas que no fim acaba tendo um acabamento e resultado diferentes. Assim como o monopólio, o oligopólio ocorre devido à existência de barreiras à entrada de novas empresas no setor.

Você se encaixa em alguma dessas estruturas de mercado, portanto, entenda que o seu monitoramento deve controlar especialmente esses três fatores mencionados anteriormente – número de firmas produtoras deste mercado, diferenciação do produto e existência de barreiras à entrada de novas empresas. Além disso, acompanhar como está a macroeconomia, os valores e movimentações nos outros setores pode ser um diferencial para o sucesso do seu negócio.

Monitoramento Plugar

Em específico, o mercado de bens e serviços responde como se comportam os produtos nacionais dentro do universo econômico do país. Para chegar nesses dados, é feita a análise dos preços e valores de todos os bens produzidos pela economia. Alguns indicadores ajudam na obtenção dessas informações como, por exemplo, o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) ou o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM).

A Plugar oferece um serviço de monitoramento inteligente e abrangente, com a proposta de transformar esses dados em informações relevantes para a tomada de decisões seguras, auxiliando as empresas a identificar as boas oportunidades do mercado e responder às transformações econômicas.

A sobrevivência do negócio a longo prazo está aliada ao sucesso da estratégia competitiva e ao acompanhamento das mudanças desses cenários econômicos. Para que você não tenha que fazer uma simulação da influência dos indicadores em cada uma das metas, objetivos ou em cada novo projeto, torna-se essencial contratar ferramentas que auxiliem na análise do mercado, projetando estimativas mais vantajosas dos custos das aquisições para ganhos futuros.

A partir do monitoramento desses indicadores econômicos, sua empresa passa a ter condições de negociar os produtos da melhor maneira para o seu bolso e para os compradores. Além disso, essa análise pode beneficiar o seu negócio em relação à gestão de crise e às novas oportunidades. Alguma dúvida? Converse com a Plugar.