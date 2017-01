Como usar o monitoramento de dados a favor do seu negócio

Mostrar o diferencial da sua marca para os clientes é uma obrigação nessa época em que vivemos, quando tudo ocorre com muita velocidade e os consumidores têm cada vez mais informações em mãos, principalmente na hora de tomar uma decisão de compra. Para isso, é fundamental conhecer as tendências de mercado. Como? A partir de uma análise do que está acontecendo no seu nicho de negócio, especialmente no meio online. Ou seja, tendo o monitoramento como um aliado.

Para alguns profissionais, o monitoramento é visto apenas como uma estratégia que auxilia no acompanhamento do perfil dos consumidores e de como a marca está sendo percebida no meio online. Mas se, a partir dos dados obtidos, for feita uma análise adequada, separando as informações que são realmente relevantes, é possível obter resultados verdadeiramente enriquecedores para a empresa. Ao observar o comportamento do seu público-alvo e dos concorrentes, é possível, entre outras vantagens, encontrar nichos de mercado com pouca concorrência e demandas que precisam ser atendidas, bem como avaliar as forças e as fraquezas da sua empresa.

Por que o monitoramento é importante

Imagine que uma loja de calçados lançou uma promoção de botas e monitorou a sua repercussão nas mídias sociais. Com isso, é possível saber quais são os clientes mais interessados em botas, onde esses clientes moram (se é no Sul ou no Nordeste, por exemplo), se são homens ou mulheres, qual é a sua classe social, entre outras informações. Então, com esses dados em mãos, a empresa poderá avaliar o que precisa ser modificado para as próximas promoções e, principalmente, terá em mãos informações riquíssimas sobre o seu público consumidor para, a partir daí, criar um relacionamento com essas pessoas e investir em uma comunicação mais personalizada e assertiva para cada um.

Em resumo, entre os benefícios do monitoramento para o seu negócio, estão a percepção de oportunidades de mercado, a identificação de melhorias em produtos/serviços e ações de marketing e a construção de um relacionamento sólido com o seu público. Nessa lista, podemos incluir, ainda, a identificação de influenciadores da marca, que podem ajudar (e muito) na divulgação espontânea da empresa, e o gerenciamento de crises, já que o monitoramento auxilia na identificação de reclamações que podem viralizar.

Como fazer o monitoramento

Mas você sabe como fazer uma estratégia de monitoramento eficiente? O primeiro passo é saber em quais canais o seu público-alvo e os seus concorrentes estão, já que eles estão entre as suas principais fontes de dados. A partir daí, começa o processo de coleta, análise, planejamento e aplicação.

Coleta: o trabalho de monitoramento começa pela coleta de dados, afinal, sem informações não há o que analisar. A obtenção desses dados referentes aos clientes e à concorrência é feita a partir da definição de palavras-chave. Dessa forma, você pode delimitar e classificar as informações colhidas de acordo com o propósito do monitoramento.

Análise: com os dados em mãos, começa o processo de análise. Nessa etapa, é possível identificar quais são as informações mais relevantes para gerar valor à marca e o que, de fato, serve para gerar insights e colocar ações de marketing em prática.

Planejamento: após a análise e a definição de quais informação são verdadeiramente relevantes para a empresa, é chegado o momento do planejar estratégias de marketing a partir do conhecimento obtido com os dados. Essa é a hora de pensar em ações que sejam capazes de fortalecer a marca e solidificar o relacionamento com o público.

Aplicação: agora, é a hora de colocar em prática o que foi planejado no passo anterior. Lembre-se que usar plataformas digitais para promover ações de marketing tende a gerar uma identificação e uma aproximação maior do público com a marca, já que, nas mídias sociais, a comunicação é mais simples e os resultados aparecem na hora.

Monitorando a concorrência

Nunca se esqueça que os consumidores que procuram a sua marca também podem procurar os seus concorrentes. Portanto, além de se relacionar com o público e promover ações que atraiam os consumidores, as estratégias de monitoramento com foco na concorrência devem ser levadas igualmente em consideração no plano de comunicação da sua empresa.

Estar à frente da concorrência é importante para o seu negócio, então, procure saber o que as outras empresas estão fazendo no meio online e, a partir disso, implemente melhorias no seu negócio também. Entender o que o seu concorrente está produzindo e como ele está se relacionando com o público podem trazer insights muito interessantes para o seu negócio.

Nesse sentido, o monitoramento da concorrência visa interpretar como o mercado recebe e reage às ações das outras empresas a fim de identificar novas oportunidades. Sendo assim, investir no monitoramento da concorrência se torna importante para que se encontrem novas possibilidades de relacionamento com o cliente e de atendimento da demanda do mercado.