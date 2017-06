Miniglossário de Data Intelligence

Para que se torne possível entender a aplicação de Data Intelligence dentro de uma organização, é necessário conhecer os principais termos, conceitos e técnicas exploradas pelos profissionais de Inteligência. Afinal, para construir análises realmente eficientes contamos com o apoio dessas especifidades e também com o conhecimento aprofundado em negócios. Por isso, aqui está um miniglossário, com o objetivo de mostrar a você como funciona o universo da Inteligência. Conheça alguns dos conceitos:

Big Data

Grande volume de dados (estruturados e não-estruturados) gerados a todo momento pela sociedade em geral em bilhões de dispositivos e interações. O grande valor não está nestes dados em sua forma bruta, mas surge a partir do seu processamento e análise, quando são então transformados em informações úteis que geram insights, novos produtos ou serviços, aplicações mais eficientes e precisas, contribuindo para o aperfeiçoamento das estratégias e do negócio como um todo.

Business Intelligence (BI)

O termo refere-se ao processo de transformação da massa de dados do Big Data em informações úteis para os negócios e para as principais estratégias de uma corporação. Podemos dizer que BI é um afunilamento dos dados coletados do Data Warehouse, usados para melhores tomadas de decisões. Funciona como um suporte para a gestão de negócios, permitindo a coleta, a mineração e análise de informações que, de maneira inteligente, são usadas para impactar de forma positiva os resultados de uma empresa.

Computação Cognitiva

A computação cognitiva explora recursos da inteligência artificial para buscar, como o cérebro humano, interpretar sentimentos e reconhecer padrões. Ou seja, o software que utiliza essa técnica consegue aprender com os dados gerados pelos humanos e tirar proveito dessas informações para produzir resultados que permitem a oferta e entrega de produtos e serviços mais eficientes, focados no consumidor.

Customer Relationship Management (CRM)

O termo (que em português é conhecido como Gestão de Relacionamento com o Cliente) é entendido como um conjunto de práticas realizadas pelas empresas para gerenciar e analisar as interações com seus os consumidores. Com um CRM é possível armazenar informações dos clientes e antecipar seus desejos e necessidades por meio de dados pessoais, históricos e preferências de compra para, assim, construir ações e campanhas de captações mais eficientes.

Data Mart (DM)

São subconjuntos de um Data Warehouse completo, ou seja, são pequenos DW, que costumam pertencer a um único departamento, com o propósito de fornecer uma visão estratégica de dados setorizados. Por isso dizemos que o DM é direcionado para uma linha de negócios ou equipe.

Data Minning

Esta é a etapa de análise do processo Knowledge Discovery in Databases (KDD), ou Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, em português, também chamada de mineração de dados. É o processo que explora e organiza grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. Sua utilização permite detectar correlações entre diferentes informações para adquirir um conhecimento que pode ser explorado pela empresa para conhecer melhor o seu cliente, por exemplo.

Data Preparation

O conceito é encarado cada vez mais como prioridade entre as empresas interessadas em trabalhar com a coleta e análise de dados. Este é o processo de coleta, limpeza, normalização, combinação, estruturação e organização dos dados para análise. É o passo inicial (e fundamental) para que o trabalho com Big Data seja eficiente, uma vez que aumenta a qualidade dos dados e dos resultados com Data Mining.

Data Warehouse (DW)

É a fonte de dados para consultas na organização. O DW guarda as informações e as deixa disponíveis para as ferramentas de análise e apresentação. Pode ser visto também como uma grande base de dados que apresenta informações operacionais. O principal objetivo é o de fornecer informação estratégica integrada, usada pelas empresas para ajudar a tomar decisões importantes com base nos fatos apresentados. Além disso, o DW cria padrões e, assim, melhora os dados analisados ao corrigir erros sem afetar o sistema de operação.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Planejamento dos Recursos da Empresa, em português, é um sistema conhecido por auxiliar as companhias a realizar a gestão de processos. Por meio de um ERP você controla o fluxo de informações de uma organização e facilita o trabalho dos decisores. O software realiza a coleta e organiza informações em diferentes níveis e, em tempo real, é possível consultar indicadores de performance para melhores tomadas de decisão.

Extract, transform and load (ETL)

Uma ferramenta que realiza o tratamento das informações por meio de filtros. Ela faz a limpeza e a integração de dados de diferentes fontes que ajudam na padronização, permitindo o armazenamento no Data Warehouse.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial reúne diferentes técnicas, métodos e práticas com algoritmos que tornam um software inteligente. Ela agiliza o trabalho de decisores ao fornecer informações úteis sobre os dados da web (estruturados ou não) que podem ser transformadas posteriormente em ações promissoras e soluções eficientes para empresas dos mais variado nichos de mercado.

Machine Learning

Machine learning, ou aprendizagem das máquinas, é uma técnica em que softwares aprendem com base nos dados e fazem previsões para empresas de diferentes setores, oferecendo soluções para problemas. Deste modo são realizadas análises dos dados e armazenadas as informações que, ao longo do tempo, vão sendo atualizadas pela própria máquina, aumentando a capacidade de gerar informações úteis. Muitas empresas usam machine learning para minerar dados, compreender o comportamento dos consumidores e, assim, servi-los melhor.

Metadado

De forma simples, podemos classificar os metadados como sendo “dados que descrevem dados” ou “informação sobre informações”. Objetivamente, eles são dados que definem os elementos de dados da arquitetura BI. Na concepção de Data Modelling, metadados têm utilização ampliada, podendo estar presentes em vários sistemas de informação, totalmente desvinculados de BI.

On-Line Analytical Processing (OLAP)

O OLAP tem como foco auxiliar estrategicamente a gestão de uma companhia. Funciona como uma atividade de consulta e apresentação de dados textuais e numéricos em um DW. O termo refere-se às ferramentas analíticas usadas no BI para visualizar os dados gerenciais e dar suporte às funções de análise do negócio da companhia. É usado por gestores e analistas para a tomada de decisão.

On-Line Transaction Processing (OLTP)

O OLTP tem foco no nível operacional de uma companhia. Refere-se aos sistemas operacionais que fazem o registro de todas as transações de uma empresa, usados no processamento dos dados gerados diariamente por meio dos sistemas da organização, dando suporte às funções de execução do negócio. É utilizado por técnicos, analistas e inclui vários usuários da companhia.

Operational Data Store (ODS)

É uma base de dados integrada que contém somente dados detalhados. Sua construção adota uma base de dados relacionais, projetada para integrar dados de várias fontes. Esses dados passam para outras operações e para o Data Warehouse com o objetivo de gerar relatórios.

Ficou com alguma dúvida? Deseja saber mais sobre Data Intelligence? Então, contate a Plugar e saiba como transformar dados em informações estratégicas para a sua empresa.