Mercado de Data Intelligence: o Brasil e as previsões futuras

Em constante mudança devido aos avanços tecnológicos, o mercado de Data Intelligence (inteligência de dados) tem muito a oferecer para os brasileiros em 2017. A Stratecast, empresa que opera as práticas globais de Big Data da Frost & Sullivan, ainda em 2014 acreditava que o mercado mundial de Big Data, Analytics e Business Intelligence, conhecidos pela coleta e análise de dados, cresceria 12,7% anualmente e que, em 2017, atingiria US$ 40 bilhões. Mas o que nos perguntamos é: será que isso realmente vai acontecer? Os indícios apontam que sim. Acompanhe a evolução ano a ano do mercado que envolve Data Intelligence e confira.

De acordo com um relatório publicado pelo Gartner em 2016, o mercado mundial de Business Intelligence (BI) e Analytics atingiria US$ 16,9 bilhões ao final de 2016, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior. Com essa previsão, podemos perceber que ao longo dos anos o maior volume de dados fez com as empresas abrissem os olhos para o investimento e aplicação dos conceitos de Data Intelligence.

Antes, as rotinas e processos importantes realizados pelas organizações demoravam muito para rodar com soluções tradicionais. Porém, com os avanços da internet e, especialmente, com a computação em nuvem, houve um crescimento da disponibilidade de informações, e o conceito de Big Data (grande volume de dados armazenados) tornou-se cada vez mais estratégico para qualquer empresa.

Assim abriu-se mais espaço para o mercado que trata com Data Intelligence e, em 2016, pudemos ver as organizações adotando uma abordagem moderna de análise de dados, criando uma parceria entre o departamento de Tecnologia da Informação (TI) e as áreas de negócios para obter o máximo valor das informações relevantes em seus dados. Em 2017, a expectativa é que esta cultura de análise continue a se espalhar e torne-se uma norma de trabalho.

As vantagens para o mercado brasileiro

Neste cenário, o Brasil não fica para trás no quesito crescimento. O estudo Mercado Brasileiro de Software e Serviços 2016, produzido pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) em parceria com a consultoria global em tecnologia IDC, revelou que o mercado de TI no Brasil, incluindo hardware, software e serviços, aumentou 9,2% em 2015, contra os 5,6% da média global de crescimento.

Nesta mesma época, com relação a dados do mundo inteiro, os investimentos no setor somaram US$ 2,2 trilhões. Ou seja, a área de TI cresceu consideravelmente no Brasil em 2015, também porque a demanda pela análise desses dados se mostra cada vez maior por parte das empresas.

Possibilidades para os próximos anos

A tendência é que o Brasil continue avançando na área, optando pela Data Intelligence com o objetivo de antecipar e solucionar possíveis problemas e tomar decisões mais eficientes. Um estudo realizado em 2016 pela Forbes Insights junto à Qlik, a partir de entrevista com executivos de TI e negócios, concluiu que cerca de 60% das empresas planejam aumentar seus investimentos em soluções de BI (processo de coleta, análise, e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios), por exemplo. Por isso, não surpreende a profissão de gestor de BI ser considerada como uma das mais procuradas no mercado atualmente.

Então, a boa notícia é: podemos ser otimistas com relação ao desenvolvimento do mercado e contar cada vez mais com soluções avançadas de análise de dados!