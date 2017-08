Inteligência: o grande diferencial em tempos de Big Data

O volume de informações disponíveis na web chama a atenção das empresas. São milhares de dados (estruturados ou não) que oferecem recursos para que qualquer organização se desenvolva no mercado e encontre as melhores soluções para os seus negócios. Porém, o grande diferencial em tempos de Big Data não está somente na imensa quantidade de informações, mas na forma como elas são entendidas, tratadas e aplicadas.

O uso da inteligência permite que um dado ainda bruto seja transformado em diferentes oportunidades de sucesso. Por meio da análise dos dados, é possível avaliar se uma companhia está gerando entregas de valor e conquistando os consumidores, acompanhar os passos da concorrência, conhecer a fundo o seu segmento de atuação e, com isso, realizar tomadas de decisão mais eficientes.

Entenda a revolução dos dados

A internet revolucionou o mercado, e os dados servem hoje como um registro de atividades. É possível perceber isso por meio da rotina diária de qualquer pessoa que utiliza smartphones, tablets e aplicativos, geolocalizadores, câmeras, redes sociais e sites, pois a cada interação são produzidas informações sobre a personalidade, os hábitos e interesses dessa pessoa, que ficam sempre disponíveis.

Com o Big Data tem-se acesso a muita informação. Ele funciona também como uma espécie de megabase que além de analisar, dá sentido a cada informação. Por isso, não é arriscado dizer que os dados mudam o dia a dia das pessoas, das organizações e a maneira como o mercado se desenvolve atualmente.

Um dos melhores exemplos para entender a influência dos dados na vida cotidiana está no uso das redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin são canais conhecidos globalmente que abrigam boa parte dos dados disponíveis na web hoje. Todos os dias seus usuários estão online, interagindo, trocando informações, registrando interesses, necessidades e preferências, e cada movimento é armazenado por essas redes.

Nesse caso, as mídias sociais, usadas por milhares de pessoas no mundo inteiro, podem ser muito mais do que um meio de relacionamento. Elas contêm informações que servem como um atalho para o conhecimento. Portanto, cada movimento na web não é mais encarado como apenas uma simples interação ou visualização, afinal, cada passo seu pode ser visto e explorado por marcas e instituições dos mais variados setores.

Inteligência sobre dados e o seu negócio mais competitivo

A verdade é que nunca se gerou tanta informação como nos tempos atuais.

Para as empresas, os dados gerados nos ambientes virtuais funcionam de forma estratégica. As informações, quando traduzidas em conteúdo útil, passam a fazer parte dos planos de negócios e acabam mudando a maneira como elas encaram a realidade do mercado. O que antes não era relevante, agora está presente nas suas principais metas, e tudo começa a funcionar a partir do universo Big Data. Porém, é preciso lembrar que isso só acontece devido a um fator: a inteligência que existe por trás dos dados.

Os dados são a estrutura para qualquer projeto. A partir de uma análise profunda podem ser reconhecidos como informação necessária para responder perguntas e funcionar como suporte para os indicadores de cada organização. E para que isso realmente funcione, entra em cena uma das funções mais importantes desse cenário: a organização e o cruzamento de dados para que as respostas certas orientem os planos e estratégias da sua organização.

Estamos falando aqui de inteligência sobre dados. Essa prática é conhecida como a ferramenta que transforma dados dispersos em diferencial competitivo. Ela permite que informações de diferentes fontes, históricos e até mesmo aquelas disponibilizadas em tempo real, sejam exploradas para construções capazes de apoiar tomadas de decisão corretas, fundamentadas e que gerem valor para a empresa. E isso no mundo dos negócios é essencial para a conquista de destaque, para atingir objetivos e concluir projeções.

A Inteligência e o dia a dia das empresas

Agora que você já conhece a importância dos dados e sabe que eles são a base para qualquer tomada de decisão, é preciso entender como eles podem ser realmente influentes no dia a dia da sua empresa e levá-la ao sucesso. Segundo um estudo da IDC, a previsão é que o mercado mundial de Big Data deve movimentar US$ 41,5 bilhões (cerca de R$ 132 bilhões) em 2018. Ou seja, além de oferecer insumos para planejamentos e ações eficientes, eles provocam mudanças no cenário econômico das organizações.

Mesmo presentes em diversas áreas, os dados são bastante explorados pelas áreas de marketing, relacionamento e atendimento, servindo como um guia para lidar com diferentes questões de negócio. Por meio da Inteligência é possível prever tendências, identificando o comportamento do consumidor e também da concorrência nas mídias sociais, por exemplo, assim como antecipar possíveis problemas, gerar novas oportunidades de negócio, definir estratégias focadas no público-alvo, entre outras situações.

Ou seja, o grande diferencial nos tempos atuais de Big Data é a inteligência aplicada sobre dados, que leva as empresas a encontrarem informações interessantes e relevantes para as suas práticas do dia a dia. Deseja saber mais sobre o assunto? Contate a Plugar!