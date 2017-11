Inteligência de dados é destaque entre as profissões mais celebradas dos próximos anos

Cientista de dados e Desenvolvedor Full Stack foram as duas posições mais procuradas em 2016 – e seguem em alta. É o que aponta um levantamento feito com 753 funcionários e e 501 executivos em níveis de diretoria ou superiores em grandes empresas, com receitas reportadas de mais de US$ 500 milhões para o exercício de 2016 e mais de mil funcionários. Realizado pelo LinkedInd e a Capgemini, o estudo analisou a demanda e a oferta globais de habilidades digitais específicas, assim como a disponibilidade de posições relacionadas às tecnologias digitais em diversos países e setores.

Confira a lista com as 10 principais posições digitais que terão destaque nos próximos dois a três anos:

1 · Segurança da Informação/Consultor de Privacidade

2 · Chief Digital Officer/Chief Digital Information Officer

3 · Arquiteto de Dados

4 · Gerente de Projetos Digitais

5 · Engenheiro de Dados

6 · Chief Customer Officer

7 · Personal Web Manager

8 · Líder de Internet das Coisas

9 · Cientista de Dados

10 · Chief Analytics Officer/Chief Data Officer

No estudo, The Digital Talent Gap – Are Companies Doing Enough? , todas as companhias participantes reconhecem que a lacuna digital está se ampliando. Para mais da metade delas (54%), esse “gap” dificulta seus processos de transformação digital e a empresa perdeu vantagem competitiva em função da escassez de talentos digitais.

O levantamento foi feito de junho a julho de 2017 em nove países – Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Itália, Reino Unido e Suécia –, e sete setores da indústria – Automotivo, Bancário, Bens de Consumo, Seguros, Serviços, Telecomunicações e Varejo.

