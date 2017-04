Inteligência Competitiva no SCIP European Summit

Entre os dias 4 e 5 de novembro foi realizado, em Madrid (Espanha), um dos maiores eventos sobre Inteligência Competitiva no mundo: a 20ª edição do SCIP European Summit. A Plugar manteve a tradição e não ficou de fora desse grande acontecimento.

Nosso CEO, Eduardo Lapa, juntamente com Elisabeth Gomes, marcou presença nos dois dias de ótimos debates ocorridos na capital espanhola.

A abertura do evento foi ministrada por Nan Bulguer que, em seu discurso, lembrou o aniversário de 20 anos do evento na Europa. A primeira palestra, ministrada pelo o autor do livro Organizações Exponenciais, Yuri Van Geest, trouxe uma discussão sobre os crescimentos exponenciais no mundo, em paralelo com as organizações que precisam ter crescimentos e melhorias exponenciais.

Van Geest apresentou o conceito de MTP (Massive Transformation Purpose) que prega que as empresas precisarão fazer mais do que ganhar dinheiro e gerar mercado; elas precisarão criar ações que melhorem o mundo a agir globalmente, executando um ciclo Build Measure Learn. Para isso, essas organizações terão que buscar alternativas para novos mercados ao invés de realizar seus projetos com parceiros tradicionais.

Na sequência, ocorreram debates sobre Big Data and Analytics, sob a perspectiva da Inteligência Competitiva. A conversa foi mediada por Kalie Moore e contou com a opinião de Aart Labee, do McDonalds; Pedro Molleda, da NH Hotels; Sergio Romero, da Vistaprint e Giovana Miriello, Data Scientist da ZED.

Durante a tarde, Andreas Strasser, manager da Volvo, ministrou um workshop com a temática “A New Intelligence Approach Driving Change at Volvo Cars”. Strasser apresentou o que é a Volvo, quais são seus planos até 2020 e relatou sobre como a Inteligência ajudará a empresa a alcançar seus objetivos. Conforme ele, a nova função da inteligência será envolver toda a organização (Intelligence by Involvement) para que haja uma geração de produtos relevantes. Isso envolve uma profunda mudança no modelo de entregas da área da inteligência, como trocar os especialistas em inteligência por especialistas no negócio e ter grupos de pessoas espalhados por toda organização.

Na Volvo, Strasser conduziu o processo fazendo uma análise chamada Strategic Relevance Vs. Quantitative Need. A partir desta análise a empresa conseguiu ter uma visão real das entregas que traziam valor para a estratégia até 2020. Através de um processo de Alinhamento Estratégico e um grande programa de comunicação, Strasser mudou a forma como funcionava a inteligência na Volvo. Por fim, implementou uma ferramenta de colaboração em que realiza um processo contínuo de avaliação das entregas. Como exemplo, Strasser mostrou o case de análise da BMW e seu novo lançamento, incluindo uma vista de representantes Volvo até a BMW. Todo material gerado pelo time de IM é apresentado aos executivos em tempo curto, cerca de 30 minutos ou ainda menos, com produções de vídeos que tenham aproximadamente 15 minutos de duração.

Mais tarde, Sarwant Singh, Senior Partner da Frost and Sullivan, ministrou uma palestra sobre o tema Visionary Insights. Singh versou sobre novos modelos de negócios para um novo mundo e abordou as Mega Tendências e como estas impactariam na vida das empresas e pessoas. O executivo entende que as empresas terão que produzir modelos de negócio inovadores que levem em consideração a larga utilização destas informações. Os modelos de negócio B2C não sobreviverão sem monitorar o Big Data.

Singh ainda falou das aplicabilidades dos dados aliados à Internet das Coisas, citando como exemplo a Monsanto, onde os produtores possam ter monitoramento em tempo real das plantações e possíveis pragas, com o auxílio da tecnologia. Por fim, mostrou que as mega tendências estão divididas em: mudanças climáticas, mudanças demográficas e saúde, globalização e indústrias e a urbanização de cidades inteligentes, para mostrar como as empresas têm tentado se adaptar aos tempos futuros.

Apresentando o tema “O que é um negócio socialmente inteligente?”, Joel Windels, VP de marketing da BrandWacth, apresentou uma perspectiva muito semelhante ao que se faz no Brasil em termos de monitoramento de mídias sociais. O destaque fica para a visão estruturada que as empresas estão buscando, não só para monitorar as redes sociais, mas para a aplicabilidade que darão a partir destas informações. Windels falou sobre como construir um modelo de negócios que seja “vendável” através de mídias digitais e sociais. Na visão de Joel, as organizações estão buscando:

1. Monitorar as mídias sociais e os “dados sociais”, oriundos de diversos lugares para entender ou tirar insights sobre o que esteja acontecendo em tempo real com sua marca, seu produto, empresa, etc. 2. Possibilitar o uso dos dados sociais para antever o inesperado em tempo real. 3. Decision Making: dados sociais podem ajudar as pessoas a tomar decisões em tempo real. 4. Consumer Insights: uso de mídias sociais para entendimento psicográfico, através de dados compartilhados e aplicativos móveis, entendendo inclusive os desejos dos consumidores. 5. Social CRM, onde entendem que pessoas e organizações começam a usar redes sociais como ferramentas potentes de relacionamento com clientes.

Na sequência, Troy Pfeffer, diretor de inteligência competitiva da Cintas Intelligence, versou sobre o tema “Creating the Intelligent Organization”. Ele abordou a importância de criar uma rede de inteligência nas organizações, com o intuito de melhorar o nível de contribuição para decisões em níveis mais executivos, saindo da visão unitária para algo partilhado por um grupo de pessoas. Na visão dele, o mais importante tripé da inteligência é: Processos, pessoas (network) e tecnologia (platform), denominado por ele mesmo como Three Components of Competitive Intelligence. Pfeffer propôs o seguinte passo a passo:

1. Estabelecer um framework de inteligência 2. Desenvolver infraestrutura tecnológica 3. Encorajar a participação 4. Criar um portfolio da inteligência 5. Direcionar os esforços de uso das análises

O destaque da palestra foi a defesa que Pfeffer fez sobre a participação de fornecedores de Inteligência e de Monitoramento de informações. Em sua visão, uma boa e equilibrada rede deve conter analistas de inteligência da empresa, usuários finais de inteligência e um fornecedor de inteligência. O papel fundamental de um fornecedor de inteligência ou de informações é trazer informações e conhecimento sobre competidores e sobre o ambiente de negócios da organização.

No último dia do evento, seguimos para a palestra de Lucrèce Foufopoulos, VP Marketing and Sales da Eastman Company, e Keith Pigues, CEO da Luminas Strategy. A dupla abordou o tema “Customer And Competition Insight to Accelarate Organic Growth”. Lucrèce ressaltou a importância da inteligência em ações que façam a companhia crescer organicamente através de trabalhos sobre clientes e monitoramento da competição. Keith Pigues colocou em pauta a necessidade das empresas em colocar o cliente no centro de seus negócios. Para ele, é preciso mudar a perspectiva de visão sobre o cliente, focada não apenas em leads e conversões, mas sim em se relacionar com eles. A pergunta chave é: o negócio do seu cliente está no centro do seu negócio? Na visão de Keith é preciso:

1. Mudar o nível da conversa – não vender para eles, mas conversar sobre seus negócios e rentabilidade. 2. Trazer os problemas do cliente para dentro de sua empresa, independente do portifólio que você tenha. Usar suas capacitações para apoiá-los. 3. Fazer com que sua equipe pense no cliente e não somente em seu próprio trabalho;

Em seguida foram realizadas duas palestras de imersão em Tecnologia de Informação para Inteligência. Miguel Jimenez, da Fast Forward, abordou a importância de compreender o que está acontecendo no contexto do seu negócio, entender o ambiente e construir estratégias que respeitem isso, para só então planejar as tecnologias que apoiarão a organização. Jimenez apresentou o projeto de Big Data do Governo de Singapura focado nos tipos de alimentação mais utilizados no local. A ideia é capturar dados de texto e imagens de alimentação fora e dentro de casa para entender a evolução dos costumes, capturando insights e tendências. Este projeto pode ser aplicado a qualquer mercado.

Joost Drieman, VP & Head Of Intelligence Best Practices, da M-Brain, iniciou sua palestra com uma dinâmica sobre: como organizar as informações de turismo na Espanha, segmentando pelos interesses dos visitantes em geral. Cada grupo propôs algumas formas de organização, criando modelos de arquitetura de informação. Drieman abordou a necessidade de entender o modelo mental de quem serão seus usuários de informação. Por fim, Drieman apontou que a organização prévia de informações, com taxonomias, nunca irá atender ao modelo mental dos usuários de sua aplicação. É preciso entender que uma taxonomia que atende determinado grupo de pessoas, não atenderá um grupo diferente.

Na última tarde do evento, Jonathan Calof e Ruben Arcos apresentaram a pesquisa “World Release of the Global Study on Intelligence”. Os dois reuniram informações interessantes sobre os conceitos de inteligência, como está formada a área de inteligência das empresas, quantos colaboradores tem nesta área, qual o tempo de dedicação dos profissionais à IC; quem são os clientes de inteligência, que informações utilizam para gerar análises, quais são os modelos analíticos mais aplicados, quais são os tipos de outputs mais gerados, etc.

Em seguida, o evento contou com um painel de debates sobre o tema “Melhores Práticas em Inteligência Competitiva para Empresas em Mercados Regulados”. Ludivine Rattin, da Merck e Bjorn Redlich, da Olympus Surgical Technologies, explicaram quão regulada é a indústria de fármacos e medical devices. Ambos concordam que nos mercados ultrarregulados há muitas barreiras de entrada para competidores, o que traz muita dificuldade de inovações em ciclos mais curtos. Luis Madureira falou sobre sua experiência na Heineken em Portugal, sinalizando a dificuldade de trabalhar com propagandas e públicos complexos, e a necessidade da empresa precisar ganhar Market Share, respeitando o consumidor e monitorando constantemente os competidores.

Na visão de Wells, do HSBC, a regulação do setor bancário faz com que informações sejam abertas a todo momento. Todos têm informações de todos. Saber o desempenho do concorrente não é problema. Neste caso, eles precisam tomar informações de mercado, públicas, mas também coletar informações que os órgãos reguladores não obrigam disponibilizar. O trabalho maior é entender tendências de estratégias e produtos. Neste caso eles precisam monitorar a forma de comunicar do banco, realizar análise de portfólio e similares para entender a movimentação da concorrência.

Por fim, Elisabeth Gomes assistiu a palestra do Senior CI Analyst da INOVA Inc, dentro do tema das Pesquisas Futuras e a relação com a Estratégia nas empresas. O foco da palestra foi demonstrar como seria o futuro e como tentar entendê-lo e analisá-lo. Ele comentou sobre o novo cargo das empresas o Chief Inteligence Officer – CIO que deve, em resumo, ter as características de um líder e não de um analista. Ele deve ajudar a monitorar o ambiente de negócios e nunca ignorar o futuro. Sempre deve-se perguntar: What if? Traga o futuro para dentro da sua empresa e inove.