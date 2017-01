Inteligência Competitiva x Inteligência de Mercado

Ao contrário do que muita gente pensa, Inteligência Competitiva e Inteligência de Mercado têm as suas particularidades – por mais que a preocupação em ambos os processos seja transformar dados e informações em conhecimento para a tomada de decisões mais eficazes e para a construção de estratégias inteligentes.

Até certo ponto conseguimos identificar diferentes questões em cada uma. A Inteligência Competitiva é conhecida (e descrita assim por alguns especialistas) por ter o foco na concorrência, ou seja, o olhar da empresa, ao aplicar técnicas de análise de dados, está voltado para as ações das empresas que pertencem ao mesmo nicho de mercado.

Dessa forma, ela é considerada como sendo mais estratégica por pensar no que acontece com os principais competidores do seu segmento. Os planejamentos e construções são a longo prazo, já que o seu objetivo é, basicamente, investigar o sistema no qual a empresa está inserida para, entre outros aspectos, descobrir oportunidades de mercado, reduzir riscos e auxiliar na construção do ambiente organizacional.

Já a Inteligência de Mercado é conhecida por focar na demanda da empresa, ou seja, nos clientes. Então, ao mesmo tempo em que busca informações sobre o contexto em que a organização está inserida, também procura conhecer o perfil dos consumidores.

Assim, as empresas que têm foco em competição de mercado a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, patentes e estratégias sólidas acabam voltando seus esforços para a Inteligência Competitiva. Já as empresas que se preocupam com o mercado mais objetivamente, incluindo a análise das ações da concorrência e a construção de um relacionamento com o público, passam a adotar a Inteligência de Mercado como estratégia.

Entenda objetivamente cada uma delas

– Inteligência Competitiva: a Inteligência Competitiva tem um foco mais abrangente, concentrando-se em uma visão a longo prazo e nas atividades estratégicas das organizações.

– Inteligência de Mercado: com a Inteligência de Mercado, é possível observar diferentes aspectos de uma situação de forma desconectada. O empreendedor pode prestar atenção nas ações dos concorrentes ao mesmo tempo em que analisa o perfil dos consumidores, tudo isso para definir novas ações para o seu negócio.

A inteligência de dados como “palavra de ordem” para a produtividade

Mesmo que as empresas adotem estratégias competitivas diferentes ou utilizem os princípios tanto do processo de Inteligência Competitiva quanto de Inteligência de Mercado, a inteligência de dados, que é usada em qualquer situação, deve sempre priorizar a produtividade. Portanto, confira três questões essenciais que devem nortear a inteligência aplicada pela sua empresa:

Empresa mais competitiva

Ao transformar dados em conhecimento uma empresa consegue ter uma maior noção do ambiente que a cerca e, assim, tornar-se mais competitiva no mercado. Esse processo não é tão simples quanto parece. É preciso um auxílio de ferramentas que trabalham com análise de dados para realizar um mapeamento tanto da concorrência quanto dos clientes que interagem com a marca. E, a partir dos resultados levantados, é possível traçar estratégias de negócios que sejam ainda mais eficazes, potencializando vendas e aumentando a lucratividade.

Precisão nas análises de mercado

Ao apostar na inteligência de dados a busca por insights é facilitada. Porém, para que as oportunidades identificadas no próprio mercado possam ser avaliadas e utilizadas no seu negócio, é preciso realizar uma boa interpretação e fazer o detalhamento dessas informações. Dessa forma, os conhecimentos adquiridos podem ser inseridos nas estratégias e colocados em prática com segurança e de forma precisa pela empresa.

Aumento da produtividade

A atenção nos detalhes como a competitividade do mercado e a precisão das análises permite que a sua empresa construa soluções eficazes e completas (atendendo tanto as expectativas da empresa quanto do cliente). Ou seja, o trabalho realizado com ferramentas de análise de dados é otimizado e de imediato é perceptível o aumento da produtividade das equipes, que podem se preocupar objetivamente com os problemas e oportunidades de mercado surgidos após a aplicação da inteligência nas estratégias.

Vantagens da Inteligência

Dentro do mercado competitivo no qual vivemos, investir em Inteligência Competitiva é um grande diferencial para uma empresa. Se considerarmos que presenciamos uma realidade em que as ofertas dos concorrentes tendem a ser equivalentes, conhecer os movimentos do mercado é meio caminho andado para alcançar uma vantagem competitiva e enfrentar essa tendência de as mercadorias serem cada vez mais padronizadas e sem diferencial.

Uma das exigências do mundo atual dos negócios é que os empreendedores adotem um estilo focado na competição do mercado. Por isso, as empresas que investem em um processo de Inteligência Competitiva bem estruturado conseguem gerar uma inteligência efetiva para o seu negócio, facilitando, assim, a definição das suas estratégias empresariais.

Em conjunto com a Inteligência Competitiva, a Inteligência de Mercado contribui para o desenvolvimento de ações inovadoras. A análise de dados da concorrência e dos desejos e necessidades dos consumidores feita a partir da Inteligência de Mercado possibilita a uma marca inovar em seus produtos ou serviços, impactando positivamente o seu público-alvo.

Como falamos anteriormente, analisar as ações da concorrência e o perfil dos consumidores estão entre as principais estratégias do processo de Inteligência de Mercado. Sendo assim, uma das maneiras mais interessantes de fazer essa análise dos concorrentes é focando em entender como eles atuam para conseguir tirar insights para o planejamento da sua própria empresa.

Ao mesmo tempo, é importante conquistar o consumidor, o que se dá a partir da identificação dos seus principais desejos e necessidades e do conhecimento das suas principais reclamações, tudo isso com a análise de dados focada na Inteligência de Mercado. Assim, é possível definir em quais pontos a marca pode melhorar, bem como criar planos de ação para conquistar um novo público e fidelizar aqueles que já são clientes.

Por fim, a comunicação interna das empresas é otimizada, uma vez que as informações valiosas sobre as necessidades dos clientes obtidas a partir da Inteligência de Mercado facilitam o fluxo de dados passados de uma área para outra. Com esses dados em mãos, setores como de atendimento, produção e vendas conseguem trabalhar com mais efetividade, estimulando a troca de informações.

Entre em contato com a Plugar e descubra tudo que um trabalho com inteligência pode fazer pelo seu negócio!