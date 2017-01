Inteligência competitiva como diferencial estratégico

Inteligência Competitiva é uma das principais estratégias de negócio das empresas. Mas como fazer deste caminho um diferencial? Fundamental para a tomada de decisões eficientes e essencial para o fortalecimento em momentos de instabilidade, ela antecipa as movimentações dos concorrentes e isso é fator primordial para o sucesso.

A Inteligência pode ser explicada basicamente como um processo que investiga o ecossistema onde a empresa está inserida, a fim de descobrir oportunidades, por meio da análise da concorrência e dos clientes, reduzir riscos e auxiliar na construção do ambiente interno organizacional, visando melhores planejamentos para o seu negócio. Porém, entender o mercado não é só mais uma meta a ser cumprida, mas uma prioridade dentro da sua empresa.

Com análises de tendências eficazes, o seu negócio pode estar sempre à frente da concorrência. Portanto, aja de maneira pró-ativa e não deixe para responder às mudanças à medida que elas vão surgindo. Adiante o seu trabalho para lidar com as transformações mercadológicas antes das outras organizações, criando, assim, diferencias, revertidos posteriormente em vantagens competitivas.

Muitas empreendedores, não avaliam essas questões e buscam informações sobre os seus concorrentes ou clientes de maneira informal, por meio de notícias que a imprensa veicula, por exemplo. Essa prática é considerada reativa, pois a sua empresa passa a ter conhecimento dos fatos relevantes quando eles já estão em andamento ou já aconteceram.

Por isso, invista em facilitadores da inovação. A Plugar, por exemplo, por meio da ferramenta de monitoramento, pode ajudar e muito o planejamento organizacional e, consequentemente, o desenvolvimento da sua empresa. Dados são transformados em informações relevantes para o seu negócio. Conforme o tempo passa, você estará conhecendo melhor o mercado, se posicionando de maneira mais adequada, atuando de forma mais ativa e menos reativa em busca de novas oportunidades e provocando o crescimento da capacidade competitiva da sua empresa.

A partir desse investimento, você consegue identificar oportunidades e ameaças, obter conhecimento relevante para formular o planejamento, compreende o tipo de impacto das ações estratégicas sobre os concorrentes, conhece a repercussão das suas ações no mercado como um todo e garante meios para maior sustentabilidade do negócio. Assim, a proposta de ampliar as condições de competição da sua empresa no mercado foi atingida e o seu modelo de negócio, suas metas e planos podem ser reorientados.

E quando eu sei que cheguei ao êxito? A resposta é simples: ao minimizar surpresas que chegam dos concorrentes e transformar em oportunidades as condições oferecidas pelas tendências e cenários observados. Empresas que usam da melhor forma a Inteligência Competitiva aprendem rapidamente como funciona o mercado e implantam mudanças e inovações com mais eficácia que seus concorrentes. Elas são vistas como visionárias. Os clientes se surpreendem ao perceber que a marca entende e até mesmo ‘adivinha’ o que eles querem.

Deseja ser uma dessas empresas atuantes no mercado? Então, invista em ferramentas de monitoramento inteligente para acompanhar a concorrência e agir proativamente dentro do seu nicho. Confira como a Plugar pode lhe ajudar nisso e não perca essa chance!