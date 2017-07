Inteligência artificial ajuda a otimizar processos

Não é de hoje que o termo Inteligência Artificial (IA) faz parte da rotina das empresas, especialmente as que lidam com tecnologia. Apesar de ter ficado “adormecida” durante um tempo, a estratégia parece ter voltado com tudo nos últimos anos.

A IA está diretamente vinculada a algoritmos capazes de assimilar informações a partir de uma grande massa de dados e usá-los para fazer previsões. O barateamento de processos e a extração de análises valiosas são alguns dos aspectos que fazem com que as organizações estejam investindo novamente na Inteligência Artificial.

A utilização da IA vem sendo facilitada desde 2013, uma vez que o mercado se vê com um maior poder de processamento e uma possibilidade mais abrangente de gerar e armazenar registros. De acordo com dados divulgados na revista IstoÉ Dinheiro, a expectativa é que o setor alcance um investimento de US$ 5 bilhões em 2020, sendo que 50% dos aplicativos desenvolvidos até 2018 irão incorporar o conceito.

General Electric (GE)

A General Electric (GE) desenvolveu um projeto chamado digital twins, que consiste no uso de um modelo digital de uma turbina para prever a manutenção ou a substituição de peças. Este processo ajuda a companhia a economizar bilhões, já que, antes, a inspeção de um equipamento sem a devida precisão resultava em gasto de tempo e dinheiro.

Neste contexto, ocorria que, muitas vezes, o problema não era encontrado ou resolvido adequadamente. Porém, agora, com o gêmeo digital, esta análise tornou-se muito mais assertiva.

O digital twins funciona a partir de algoritmos que melhoram a posição de câmeras da turbina. Assim, é possível determinar, por exemplo, se uma lâmina está quebrada ou apenas suja. Outro benefício importante é o correto direcionamento dos braços mecânicos, capazes de acessar pontos que pessoas não alcançam.