O monitoramento e a Inteligência Competitiva (IC) passaram a fazer parte de uma abordagem importante para o planejamento e a administração estratégica das organizações, pois trazem mais embasamento ao processo de tomada de decisões. Atualmente, a facilidade no acesso à informação e a rapidez com que as pessoas conseguem se comunicar entre si e com as empresas vêm impactando significativamente a rotina das companhias, resultando em mudanças nos métodos de trabalho, de produção e de pesquisa.

Ocorre que as empresas estão se deparando com uma competição cada vez mais acirrada e um volume de dados gigantesco – e crescente. Neste contexto, as organizações precisam investir diariamente na sua capacidade competitiva para fazer frente aos riscos trazidos por novos concorrentes, pelas mudanças nos padrões de consumo e pelo surgimento de novas tecnologias, entre outros aspectos.

Assim, monitoramento e IC surgem como soluções para planejar e conduzir movimentos, traçando diferentes cenários no ambiente organizacional. Muitas vezes, as empresas acabam acumulando muitos dados, mas não sabem o que fazer com eles. E aí entra a Inteligência Competitiva. Usar a Inteligência em cima de dados que podem ser de grande valor para melhorar o posicionamento da sua marca no mercado é uma forma de gerar resultados cada vez mais positivos para o seu negócio.

Identificando ameaças e oportunidades de negócio

Como já vimos, a IC é de grande importância na construção do planejamento estratégico de uma companhia. E a análise dos dados coletados contribui para a tomada de decisões baseada em informações concretas e relevantes no mercado. Mas como utilizar efetivamente as comparações entre a sua empresa e os seus concorrentes para definir ações e mudanças a serem realizadas?

Uma forma de aplicar a IC é por meio do monitoramento do que as pessoas estão falando direta e indiretamente sobre os seus concorrentes. A partir da coleta deste tipo de informação, é possível identificar falhas nas estratégias da sua concorrência e, com isso, transformá-las em oportunidades para o seu próprio negócio.

Portanto, tão importante quanto saber do próprio negócio é descobrir como os seus concorrentes atuam. Entender os caminhos e estratégias utilizados por eles é uma maneira de antecipar movimentos importantes e estar preparado para garantir o seu espaço no mercado.

Dispor de um conhecimento de tudo o que está relacionado ao segmento em que você atua contribui para analisar pontos fortes e fracos da sua empresa, além de facilitar a tomada de decisões na busca por diferenciais. Por meio do monitoramento dos concorrentes, é possível determinar fatores importantes para o posicionamento da sua empresa no mercado.

Sendo assim, você se torna capaz de conhecer o comportamento do seu nicho de mercado, identificar as melhores estratégias, encontrar novas oportunidades, detectar riscos, descobrir tendências e, logo, trabalhar no sucesso da sua empresa. As companhias devem compreender e analisar bem os seus concorrentes, pois só assim podem criar diferenciais que superam as expectativas e interessam aos clientes.

E então, o que acha de começar a investir na IC a partir do monitoramento da sua concorrência? Entre em contato com a Plugar e saiba quais são as vantagens que você pode levar à sua empresa por meio deste processo.