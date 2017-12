Grupo Plugar lança aplicativo para tabelionatos e registros de imóveis

A 4GED, empresa do Grupo Plugar, criou o aplicativo Discovery Cartórios, que apoia tabelionatos e registros de imóveis a digitalizar, extrair e organizar dados em volumes expressivos. Isso é necessário para atender ao plano de virtualização dos registros de imóveis do país, determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2015.

A normativa, que deu origem ao Registro Eletrônico no Brasil, obriga que todos os registros de imóveis brasileiros digitalizem, organizem e estruturem as informações de proprietários e seus imóveis em sistemas digitais de forma a possibilitar a pesquisa e recuperação online dessas informações até 13 de junho de 2016. Como a maioria das matrículas de imóveis já está escaneada, agora o desafio é duplo: extrair os dados e inseri-los nos diversos sistemas de controle existentes para os cartórios. É a partir desta dinâmica que o Discovery Cartórios, especializado em extração e classificação de dados, é capaz de processar, extrair informações específicas da massa de dados, classificá-las e apresentá-las em uma interface de revisão.

O Discovery Cartórios suporta processamento de altos volumes de informações com performance e tempo de resposta rápidos, além de um índice de acerto na extração acima da média de soluções similares manuais. Além de processar e classificar os dados, a solução tecnológica ainda é capaz de exportar o resultado final em um formato que possa ser importado para as bases de dados dos principais softwares de mercado do segmento de tabelionatos e cartórios.

Os prazos determinados para os Tabelionatos e Registros de Imóveis, no entanto, podem variar considerando que cada Corregedoria Estadual tem autonomia para ditar novas datas. Enquanto o Rio Grande do Sul trabalha com o ano de 2017, Minas Gerais mira em 2020 para o término de seus trabalhos. Todas as possibilidades tecnológicas têm provocado mudanças na administração cartorial, desde totens de autoatendimento até demandas de consumidores cada vez mais conectados e que querem gozar das facilidades que a tecnologia proporciona.

Saiba mais sobre o Discovery Cartórios no site: http://www.discovery.com.br/