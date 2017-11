Formalização garante transparência do processo de inteligência

Empresas dos mais variados setores atuam baseadas em dados, não mais como um diferencial e sim como uma necessidade. Porém, a aplicação do processo de inteligência dentro de uma empresa pode ser uma tarefa muito mais complexa do que se imagina. Por isso, vamos destacar neste post um dos principais Pain Points que precisam ser levados em consideração pela sua organização: a formalização.

Para garantir que a área de inteligência do seu negócio ofereça o melhor da sua atuação, é preciso que haja a formalização das suas atribuições. Ou seja, é importante que ela comunique a organização sobre qual é a sua missão, visão e objetivos, assim com as demais responsabilidades. Somente dessa forma é possível que o processo de inteligência seja aplicado de maneira realmente estratégica na empresa para que se consiga atingir os resultados esperados.

A importância da formalização para a sua empresa

Para entendermos a importância da formalização dentro de uma empresa é preciso compreender, primeiramente, a urgência de contar com o apoio de uma área de inteligência. Hoje, para alcançar sucesso é necessário apostar nas estratégias certas e não mais investir em ações e projetos sem ter a menor noção se eles vão ser realmente positivos para os seus negócios.

Por isso, as organizações buscam apoiar as suas decisões em um processo de inteligência eficiente. E contar com uma área de inteligência funciona atualmente como um dos principais meios para a conquista de bons resultados.

Conhecer a fundo as suas perspectivas, identificar se as suas decisões estão sendo acertadas, entender o comportamento do consumidor, acompanhar os movimentos da concorrência e antecipar possíveis tendências são algumas atribuições básicas dessa área. Porém, de nada adianta adotar estratégias inteligentes para o seu negócio se o setor de inteligência acaba sendo envolvido em toda e qualquer demanda de monitoramento, como se fosse um “oráculo”.

Para a conquista de resultados mais eficazes é interessante que a área de inteligência comunique – ou seja, faça a formalização – aos demais segmentos o motivo pelo qual deve ser explorada. A intenção é que a inteligência sobre dados seja aplicada em dados realmente relevantes e que esses sejam analisados, transformados em informações e gerem insights positivos para os negócios da empresa.

Por isso, questões de negócio que não estão entre as prioridades da empresa precisam ser avaliadas em outro momento. Afinal, podem acabar impedindo uma operação qualificada e uma gestão mais eficiente.

Num Portal de Inteligência, os recursos tecnológicos que dão apoio à formalização são seções institucionais que registrem os direcionamentos da área, os detalhes da equipe, suas competências, formação e resultados, entre outras informações.

É preciso explicar de forma clara quais são os direcionamentos da estrutura de inteligência e, ao mesmo tempo, legitimar para a organização as suas práticas, rotinas e alvos de monitoramento. Tudo isso leva a um processo de inteligência muito mais maduro, colaborativo e transparente, além de permitir que as empresas sejam ainda mais eficientes em suas decisões e gerem resultados mais eficazes.

Deseja saber mais sobre um Portal de Inteligência e como ele pode contribuir para o seu negócio? Contate os especialistas da Plugar!