Fique por dentro: passo a passo para implementar um processo de IC

Um processo de Inteligência Competitiva (IC) atravessa algumas fases até encontrar o caminho correto para que gestores, equipes diretivas e colaboradores possam tomar decisões mais estratégicas e eficientes. O passo a passo para a implementação de um processo de IC respeita o ciclo de inteligência, que prioriza a coleta e a análise de dados e a sua transformação em informação útil para depois disponibilizar aos usuários.

Durante o processo de IC são levantados os pontos fortes da empresa, destacando os diferenciais que ela apresenta frente à concorrência, assim como os pontos fracos, que demandam certa atenção e precisam ser analisados e otimizados. São levantadas também as oportunidades de negócio, que exaltam aqueles pontos de expansão nos quais a empresa pode (e deve) atuar para ter sucesso, e ainda as ameaças que o mercado oferece, como campanhas e ações dos concorrentes e os fatores econômicos.

Nessa trajetória, os decisores de uma empresa passam a conhecer melhor a própria organização, o cenário em que ela está inserida, as movimentações dos concorrentes e também dos consumidores. E toda mudança de comportamento torna-se um ponto relevante na construção das decisões. A organização, então, pode até reposicionar-se no mercado e, orientada por meio de estudos sobre os fatores internos e externos, saber o caminho que deve seguir e como pode alcançar êxito em suas ações.

Conheça o passo a passo desse processo e entenda como o seu negócio pode se destacar ao apoiar-se na Inteligência:

Identificação das necessidades/Planejamento

Essa é a fase de descoberta, onde os gestores percebem a carência de informações e dados para entender o funcionamento da empresa e os movimentos da concorrência, principalmente. Portanto, classificamos esse momento como o começo de todo processo de Inteligência Competitiva em uma empresa. Por meio da intervenção de especialistas em IC são levantados questionamentos para que as necessidades dos tomadores de decisão apareçam e sejam resolvidas. O objetivo é planejar o que precisa ser coletado, por isso, esses profissionais buscam conhecer aquilo que os decisores pretendem mudar ou melhorar em seus negócios e, assim, gerar resultados que atendam às suas solicitações. Para isso, é preciso identificar os assuntos que permeiam a pauta desses colaboradores e encontrar informações realmente relevantes para direcionar o próximo passo do processo. Ou seja, todas as forças estão voltadas para dar início ao processo de Inteligência de forma eficiente e, ao longo da atividade, encontrar a solução para os reais problemas da organização, sejam eles de gestão, administração ou planejamento e até para alguns momentos mais específicos, como campanhas, projetos ou ações.

Busca por informações relevantes/Coleta

Nesta etapa, os coletores já conhecem as principais questões que precisam ser modificadas, melhoradas ou ajustadas e saem em busca de informações que vão servir como base para a análise e produção de Inteligência. O que precisa ser observado nesse momento é a relevância dos dados para solucionar os problemas: eles devem estar totalmente alinhados com as necessidades dos decisores para que sejam transformados em informações realmente interessantes para os negócios. Os dados podem ser encontrados tanto em fontes primárias – como entrevistas realizadas com clientes e fornecedores ou dados governamentais (portanto, fontes não editadas) – quanto em fontes secundárias – jornais, livros ou bases de dados -, bastante comuns para a geração das informações, pois são mais fáceis de serem encontradas.

Interpretação, avaliação e produção/Análise

Quando chegamos na fase de análise dos materiais é preciso, primeiramente, integrar os dados brutos e as informações em um ambiente de trabalho que facilite o cruzamento dos dados. Afinal, uma contribuição pode nascer de uma única fonte ou por meio de uma coleta em diversas fontes e banco de dados. Nessa etapa, são construídos cenários para o entendimento do problema como um todo. Informações redundantes e irrelevantes são descartadas e é feita uma nova separação de dados. Com isso, o leque de possibilidades diminui e as propostas começam a ser formadas. Normalmente, essa é a fase que exige mais aprofundamento por parte do especialista em IC para que, de fato, a inteligência ajude na construção de soluções competitivas. São aplicadas técnicas e métodos de análise, depois são descritas as ações tomadas pelos concorrentes, consumidores ou pela própria empresa – isso depende do objetivo do processo – e, por fim, chega a etapa de transformar essas informações em inteligência analítica. Por meio da IC, então, é possível prever tendências e identificar o comportamento futuro da peça que estava em análise.

Disseminação

Na etapa de disseminação, o produto desenvolvido na fase de análise é apresentado aos decisores. Para realizar uma entrega eficiente, ou seja, para que a proposta seja compreendida e atendida pelos usuários, ela deve conter análises conclusivas sobre o assunto identificado ainda na fase de planejamento. A descrição dos pontos deve ser clara e pode ser feita por meio de uma apresentação verbal, por relatórios e até mesmo por meio de uma base de dados de inteligência. O objetivo aqui é oferecer a melhor solução para o problema do decisor e orientá-lo para estar à frente da concorrência.

Vantagens

Um processo de Inteligência promove diversas vantagens para uma empresa que deseja ter êxito em todas as suas ações e processos. Com Inteligência é possível:

Estar preparado para agir de forma proativa e não reativa. Ao invés de esperar o problema acontecer, a organização consegue prever os movimentos do mercado e agir imediatamente;

Conhecer o comportamento dos concorrentes e associar essas informações aos esforços da sua empresa, incluindo aspectos operacionais, os dados gerados pelas unidades empresariais, estratégicas e de negócios, para mudar a lógica de trabalho da própria organização;

Promover conhecimento dentro da empresa e ajudar os executivos a entenderem o mercado e como manter a competitividade dos negócios;

Aumentar a receita com as oportunidades do mercado.

Ou seja, aplicar processos inteligentes nos seus negócios pode transformar a empresa. Por meio das soluções trazidas pelos especialistas, ela passa a concentrar as suas decisões em pensamentos estratégicos, ligados diretamente com o que acontece em tempo real no mercado, com a concorrência e consumidores. Assim, a empresa como um todo começa a funcionar de maneira inteligente e qualquer tomada de decisão pode gerar vantagens competitivas.

