Especialistas detalham a Inteligência Competitiva em novo livro

Para aqueles profissionais que estão buscando aprender mais e se desenvolver em Inteligência Competitiva (IC), estudantes que pretendem desenvolver monografias, artigos ou teses, ou simplesmente leitores interessados em saber mais sobre o assunto, está chegando a edição digital de Tesarac – O Livro da Inteligência Competitiva. A obra reúne estudos científicos de dois especialistas, Teresa Ferreira e Alfredo Passos, sobre o estado da arte em IC.

A primeira parte, escrita em português dos Açores, traça um panorama da IC apresentando os principais autores, a IC no mundo, as origens das ações de Inteligência Competitiva, as abordagens francesa e anglo-saxônica, a etimologia, definições, a importância da IC para a organização, o ciclo da IC, entre outros aspectos.

O processo de pesquisa em Inteligência Competitiva é detalhado no capítulo 3, tratamento de dados e resultados são abordados no capítulo 4 e conclusões e implicações são o tema do capítulo 5. Na segunda parte, escrita em português brasileiro, os três capítulos restantes tratam de Inteligência Competitiva tecnológica, Resultados e Proposta de um mode lo e, por fim, as Conclusões.

Sobre os autores:

Teresa Ferreira é licenciada em Filosofia pela Universidade dos Açores. Fez pós-graduação em Ciências Económicas e Empresariais com especialização em Marketing e foi a primeira mulher nos Açores a defender o Grau de Mestre na área da Inteligência Competitiva.

Alfredo Passos é o primeiro profissional da América Latina a receber o SCIP Catalyst Award da Strategic and Competitive Intelligence Professionals, USA, pela contribuição e pesquisa sobre Inteligência Competitiva no Brasil.

LIVRO: Tesarac – O livro da Inteligência Competitiva

AUTORES: Teresa Ferreira e Alfredo Passos

EDITORA: Livrus Negócios Editoriais

Nº DE PÁGINAS: 256

Distribuição: (edição digital)

