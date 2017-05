Empreendedorismo Digital e Inovação

No último dia 30 de junho, a Plugar marcou presença no Comitê de Marketing da Amcham. No evento, Roberto Sirotsky contou como foi sua trajetória profissional e como transformou a 3yz em uma das principais agências digitais do Brasil.

Na visão do empresário, empreender é oferecer ideias para um ambiente carente de inovação. Até pouco tempo atrás, muitas empresas funcionavam com modelos de negócios criados na era industrial, por isso a importância de redesenhar os métodos está diretamente ligada à ascensão do Marketing Digital.

O Empreendedorismo Digital é o que move toda a estratégia e, para criar uma boa estratégia e ter visão de mercado, além das ideias, é preciso ter conhecimento sobre o que está acontecendo ao seu redor para agir. A informação é a chave para isso: estar atento aos últimos acontecimentos e conhecer as necessidades do seu público é o ponto de partida para colocar um projeto digital em prática. Nesse sentido, a coleta e análise de dados no ambiente digital podem gerar informações valiosas para dar suporte à tomada de decisão neste universo em constante movimento.

Sirotsky ainda destacou as mudanças que estão ocorrendo sobre os métodos tradicionais de fazer propaganda, onde apenas vender o produto não é mais o objetivo principal. O desafio do empreendedor digital de hoje é fazer com que as marcas utilizem esses espaços para mostrar quem são e porquê são, que criem formas diferentes de interagir com o público e que atendam suas necessidades.