Data Science: tudo que você precisa saber

As empresas estão cada vez mais inseridas no ecossistema de dados. Diariamente, milhares de pessoas produzem quantidades enormes de informações que vêm impactando diretamente na forma como as organizações passam a determinar as suas estratégias e a conduzir os seus negócios. Mas você já parou para pensar sobre o que fazer para que esse grande volume de dados se transforme em informação realmente relevante para o desempenho da sua empresa no mercado? Bem-vindo à Ciência de Dados, ou Data Science!

Estamos falando, basicamente, da extração de conhecimento a partir de um grande volume de dados, seja em Big Data ou em um banco de dados tradicional. A Ciência de Dados atua sobre esse enorme volume de informações para conseguir dar um sentido a ele, analisando e obtendo aspectos relevantes para embasar tomadas de decisão e ajudar a tornar a sua organização ainda mais competitiva no mercado.

Data Science e o mundo Big Data

Analisar dados em massa não é uma tarefa fácil e exige de especialistas um conhecimento profundo sobre ciência analítica. Avaliar que informações são relevantes ou não quase que em tempo real é um grande desafio. Agora, já imaginou fazer isso e ainda prever o que os dados podem representar para o seu negócio no futuro?

É claro que a análise aplicada aos dados depende dos objetivos e estratégias, mas fique certo de que quanto mais conhecimento for gerado, quanto mais dados relevantes forem minerados, cruzados, analisados e relacionados, mais insights serão obtidos. Ou seja, melhor será para o seu negócio, que poderá contar com muitos elementos para planejar iniciativas mais estratégicas.

Como a tendência é que o dia a dia das pessoas e das empresas continue ainda mais imerso no universo Big Data, é primordial adotar uma proposta de atuação baseada na ciência para tomar decisões bem respaldadas – ou seja, apostar em Data Science.

Análise de dados tradicional x Data Science

Há empresas que realizam uma análise de dados tradicional: extraem informações para explicar tendências. No entanto, ao introduzir o conhecimento de Data Science nas suas atuações é possível descobrir, a partir de uma quantidade gigante de dados, que tudo aquilo analisado e entendido como informação útil pode ser usado para compor tomadas de decisão e para fazer previsões.

A proposta de contar com Data Science, então, é a de ir além da interpretação de números. Para se ter sucesso e construir ações e projetos eficientes que possam ser explorados pela sua empresa é preciso, primeiramente, ter o conhecimento específico para analisar as quantidades massivas de dados disponíveis e utilizar as informações avaliadas como importantes de maneira estratégica.

Entre as vantagens de atuar com Data Science, podemos citar:

Não perder nenhum dado: dados que poderiam passar despercebidos por estrategistas e gestores são analisados profundamente. E as informações avaliadas como relevantes servem como insight para definir melhor planejamentos empresariais ou até mesmo para a criação de novos produtos ou serviços;

Melhorar o desempenho da empresa: apoiar as decisões em análises de Data Science auxilia a organização a controlar custos e aumentar a eficiência, levando a tomadas de decisão mais acertadas, e a conhecer melhor os clientes e consumidores para aprimorar processos e ser mais efetivo.

Conhecer novas possibilidades: é possível descobrir novos nichos e oportunidades para ser cada vez mais competitivo no mercado.

Sua empresa está pronta para Data Science?

Sua equipe deve estar capacitada para extrair dos dados disponíveis material que se transforme em informação relevante, que possa ajudar a sua empresa a lançar novos serviços ou produtos e concluir melhores projetos. Será que a sua equipe de análise de dados está preparada para isso? Confira nosso post sobre as competências dos profissionais de Ciências de Dados. E não deixe de contar com Data Science para o desenvolvimento do seu negócio. A Ciência de Dados pode ser o seu grande diferencial.

Contate a Plugar para saber mais sobre o que Data Science e a inteligência de dados podem fazer pela sua empresa!