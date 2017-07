Cruzamento de dados auxilia na criação de novos produtos

Já falamos aqui no blog que o volume de dados disponíveis no mundo está calculado em cerca de 1 septilhão de bits de informação. E este montante de dados pode ser usado em diversos aspectos de uma estratégia de marketing, como no monitoramento da concorrência e dos consumidores, na prevenção de crises, na construção de cenários e, mais recentemente, até mesmo na criação de produtos.

0101, a cerveja do Big Data

Em uma realidade de mercado tão competitiva, alinhar as ações da sua empresa às expectativas e necessidades dos consumidores contribui para que você esteja sempre um passo à frente da concorrência. E foi assim que a agência de marketing digital Havas Helia definiu, ainda em 2015, uma meta: criar uma bebida que incorporasse todo o otimismo que as pessoas estavam depositando no novo ano que estava por vir.

Então, nasceu a 0101, a cerveja produzida com o auxílio do Big Data. Para isso, a agência buscou palavras-chave utilizadas por usuários de mídias sociais que definissem a chegada de 2016. Após, estes registros foram cruzados com 24 emoções pré-definidas e foram feitas 38 correlações que ajudaram a chegar na definição da bebida.

Além disso, a Havas Helia contou com a ajuda de um sistema que encaixou sabores e parâmetros emocionais, analisando 2,8 mil receitas com base em ingredientes, sabores e reviews. Assim, foi possível chegar a uma lista de dez cervejas que casavam com as emoções identificadas. O passo seguinte foi encontrar padrões nos ingredientes de cada uma delas e estabelecer quais destes insumos seriam colocados na 0101.

Por fim, os principais ingredientes escolhidos foram o mel e duas variedades de lúpulo, o Nelson Sauvin e o Hallertauer. Neste caso, o mel representa a celebração e o amor; o lúpulo Nelson Sauvin remete ao otimismo, à imaginação e às resoluções; e o lúpulo Hallertauer demonstra a animação e a emoção.

O trabalho também contou com a parceria da cervejaria britânica High Peak Brewing. A cerveja será comercializada em edição limitada, com apenas 500 garrafas, ainda sem data de lançamento definida.