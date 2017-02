Conheça os principais desafios da governança regulatória no Brasil

As atitudes tomadas pelo governo podem influenciar diretamente nas ações de uma empresa. Essa afirmação é umas das máximas encaradas com seriedade pelas instituições, que desejam ter uma boa relação com o governo e, a partir disso, antever possíveis mudanças na legislação brasileira e construir as melhores estratégias de negócio para a empresa.

De acordo com o coordenador do curso de especialização MBA em Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), Márcio Coimbra, a realização de um bom trabalho de regulação governamental leva a um exercício corporativo efetivo, ou seja, o diferencial de uma empresa está no desenvolvimento de uma relação positiva com o governo para assim criar subsídios e ter condições de monitorar as ações governamentais em qualquer instância, gerando insights positivos para o negócio.

A importância das relações governamentais no Brasil

As relações governamentais ou institucionais (como são chamadas por alguns teóricos) são responsáveis pela apresentação e defesa dos interesses das organizações perante o poder público. O profissional de Relações Governamentais tem como atribuição gerar retornos (que sejam importantes e influentes nas tomadas de decisões) para a empresa que pretende manter-se sempre a frente da concorrência e conquistar a liderança em seu setor.

Portanto, é importante que em uma organização exista um departamento destinado a construção de uma relação de troca com o governo. Ao acompanhar as movimentações do mercado e as mudanças políticas (que influenciam diretamente na economia e nas relações da sociedade) você pode encarar qualquer desafio ou problema de maneira que nenhum concorrente consiga bater de frente com o seu negócio.

A Inteligência Regulatória entra em cena quando esse profissional deseja compreender e realizar uma análise profunda sobre o que foi levantado nas conversas com o governo. Tudo aquilo que foi especulado deve ser transformado em estratégia para que a empresa além de saber as possíveis movimentações governamentais também possa antecipar prejuízos e formular planos de negócio assertivos, que aumentem as chances de tomadas de decisões que resultem em retornos lucrativos.

Nesse contexto, a Plugar, que tem como proposta monitorar (e antecipar) as ações governamentais pode ser a solução para o seu negócio. O controle das movimentações do mercado permite que uma organização fique por dentro do cenário de competição entre empresas de um mesmo segmento (ou de áreas diferentes que possuem um mesmo público consumidor) e consiga se posicionar perante o mercado e estabelecer as melhores ações a partir das análises feitas.

Desafios da governança regulatória brasileira

Estamos cada vez mais certos de que as ações do Estado têm alto impacto no dia a dia das organizações. Em alguns casos, empresas atuam em conjunto com departamentos de relações governamentais e conseguem antecipar possíveis mudanças estabelecidas pelo governo, controladas pelo Estado. No entanto, ao mesmo tempo, existem aquelas instituições que não acompanham de maneira efetiva essas movimentações, levando em consideração somente quando elas já estão implantadas.

O tempo desperdiçado nesse processo faz com que a empresa fique para trás na corrida contra a concorrência e perca em competitividade. Por isso, agir de forma antecipativa (ao realizar o monitoramento das ações governamentais – como mudanças na legislação e nas normas fiscalizadas pelas agências reguladoras, por exemplo) e não reativa (depois que alguma medida já foi tomada) deve fazer parte da estratégia de negócio de uma empresa.

Saber como agir de maneira eficaz antes de qualquer mudança legislativa e conhecer pontualmente os desafios enfrentados quando se encara uma competição de mercado pode encaminhar a sua empresa para sucesso. Portanto, fique atento as movimentações do cenário em que a sua empresa está inserida e lembre-se: independente do setor em que a sua empresa atua, as ações governamentais podem influenciar diretamente nas tomadas de decisões dos gestores do seu negócio.

Principais desafios: confira os destaques da Plugar

– Saber o que monitorar e os impactos na sua empresa

A legislação brasileira funciona de forma bastante complexa e precisa ser entendida pelos gestores e pela equipe do departamento de relações governamentais da sua empresa. Ao monitorar e controlar as ações tomadas pelo governo (ou apenas alguma intenção) é necessário conhecer os diferentes tipos de controle que o governo realiza perante as normas e regras do País.

No Brasil, existem aqueles que constroem as políticas públicas, ou seja, os ministérios (que estão no Congresso brasileiro). Existem também órgãos que criam (e determinam) as leis que serão publicadas, como o Poder Executivo, o Senado Federal e a Câmara de Deputados. Além dessas instituições, o Estado brasileiro formou agências reguladoras para fiscalizar, controlar e regular as regras e normas executadas pelas empresas privadas que movimentam com os principais setores da economia, como o de telefonia.

– Ter uma equipe qualificada para regulação

Ter um corpo qualificado permite as empresas desenvolverem a capacidade de antecipar qualquer ação governamental. Antes de monitorar as políticas públicas e controlar as movimentações realizadas pelas agências reguladoras, é importante que a equipe de relacionamento da sua empresa saiba quais são os pontos de atenção dentro do governo e construa um plano de relacionamento com o governo, antecipando relações institucionais e otimizando o trabalho de busca por retornos assertivos para o seu negócio.

– Integrar as relações governamentais com a estratégia de negócio

Além de mapear, interpretar é preciso gerar produtos de inteligência. Ou seja, você precisa ter uma equipe preparada para fazer o acompanhamento qualificado não somente das leis, regras ou normas, mas para realizar uma análise crítica e pensar em estratégias de antecipação. Por isso, pode ser interessante para a sua empresa que, em conjunto com o trabalho exercido pelo departamento de relações governamentais, especialistas atuem na análise dos dados levantados e construam produtos de inteligência para o seu negócio. Assim, é possível antever qualquer movimentação governamental (positiva ou negativa) e agir de forma antecipativa, gerando melhores negócios para a sua empresa.

– Administrar de forma eficiente os recursos disponíveis para gerar resultados sustentáveis

Com um monitoramento eficaz e a realização de uma análise crítica das possíveis ações tomadas pelo governo é possível construir estratégias a médio e longo prazo, ou seja, mais fácil de serem implantadas (e darem certo). Dessa forma, você diminui os riscos regulatórios, pois aquelas medidas que poderiam acabar com o seu negócio farão pouco (ou nenhum) efeito na sua empresa.

Agora você já conhece os desafios regulatórios governamentais e sabe a importância de enfrentá-los, não hesite em apostar nas principais soluções de monitoramento e na realização de análises estratégicas para o seu negócio.