O mundo hoje é um provedor de informações que só fazem sentido quando contextualizadas. Por isso, ressaltamos a todo momento a importância da análise dos dados gerados pela sua empresa. A Data Intelligence permite às empresas encontrar, em meio a sua massa de dados, informações fundamentais para o bom desempenho no mercado, podendo, dessa forma, antecipar tendências, conhecer melhor os clientes e aumentar o potencial competitivo. Assim, é possível compreender o que acontece com a sua organização e tomar decisões mais eficientes para o seu negócio.

Em um ambiente de Business Intelligence (BI), por exemplo, são produzidas informações necessárias para o processo de tomada de decisão, base para a condução estratégica de uma organização. Ou seja, os dados são transformados em informação para que decisões aconteçam de forma eficiente.

Mas a quais dados estamos nos referindo? Os principais exemplos são aqueles retirados das redes sociais, como de tweets, posts no Facebook, vídeos, fotos e dados de geolocalização, que representam a maior parte das informações geradas na internet. A partir da análise desses dados, você consegue, por exemplo, monitorar os movimentos e tendências de comportamento da concorrência e acompanhar as movimentações do Estado. Por meio dessas informações é possível identificar novos nichos, possibilidades de compradores e até mesmo áreas de atuação.

Pensando nisso, listamos os principais conceitos que podem incentivar a sua instituição a apostar no processo de Data Inelligence para, assim, mudar a realidade do seu negócio. Ao observar esses conceitos você tomará conhecimento do fluxo de informação dentro das etapas conhecidas no processo típico de Business Intelligence.

Primeiramente, é importante entender que para o armazenamento de dados uma empresa precisa contar com sistemas como Enterprise Resource Planning (ERP) ou Costumer Relationship Management (CRM), por exemplo. Sobre eles são feitas coleta de dados por diferentes ferramentas. Confira, então, os principais conceitos e técnicas de Data Intelligence.

Big Data

Termo que descreve o grande volume de dados (estruturados e não estruturados) armazenados, que são transformados em informações úteis por meio de análises, relatórios e estatísticas. Tem como proposta oferecer uma abordagem ampla no tratamento de dados para tornar as suas aplicações mais eficientes e precisas. Para tanto, o conceito considera não somente grandes quantidades de dados, a velocidade de análise e a disponibilização destes, mas também a relação com e entre os volumes.

Data Minning

É conhecido como mineração de dados. Esta é a etapa de análise do processo Knowledge Discovery in Databases (KDD), sendo a sua tradução literal “Descoberta de Conhecimento em Bases de Dado”. É o processo que explora grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, encontrando assim novos subconjuntos de dados.

Data Preparation

O conceito é encarado cada vez mais como prioridade entre as empresas interessadas em trabalhar com a coleta e análise de dados. Este é o processo de coleta, limpeza, normalização, combinação, estruturação e organização dos dados para análise. É o passo inicial (e fundamental) para que o trabalho com Big Data seja eficiente, uma vez que aumenta a qualidade dos dados e dos resultados com data mining.

Data Warehouse (DW)

É a fonte de dados para consultas na organização. O DW guarda as informações em modelos multidimensionais e os deixa disponíveis para as ferramentas de análise e apresentação. Pode ser visto também como uma grande base de dados que apresenta diversos níveis sintéticos dos dados operacionais. O principal objetivo é o de fornecer informação estratégica integrada.

Data Mart (DM)

São subconjuntos de um DW completo, ou seja, são pequenos DW, de caráter departamental ou de área de interesse ou área/assunto bem definida, com o propósito de fornecer visão estratégica dos dados setorizados.

Extract, transform and load (ETL)

Ferramenta que faz o tratamento das informações por meio de filtros. Realiza a limpeza dos dados e a integração de dados de diferentes fontes que ajudam na padronização, permitindo o armazenamento no Data Warehouse (DW).

Operational Data Store (ODS)

É uma base de dados integrada que contém somente dados detalhados. Sua construção adota uma base de dados relacionais, projetada para integrar dados de várias fontes. Esses dados passam para outras operações e para o Data Warehouse com o objetivo de gerar relatórios.

On-Line Analytical Processing (OLAP)

Funciona como uma atividade de consulta e apresentação de dados textuais e numéricos em um DW. Realiza a análise dos dados do ambiente de BI para a extração de significado, que é a base para o processo de tomada de decisão.

Metadado

De forma simples, podemos classificar os metadados como sendo “dados que descrevem dados” ou “informação sobre informações”. Resumidamente, são dados que definem os elementos de dados da arquitetura BI. Na concepção de Data Modelling, metadados têm conceituação e utilização ampliada, podendo estar presentes em vários sistemas de informação, totalmente desvinculados de BI.

Esses são alguns dos conceitos utilizados pelos profissionais estratégicos da sua empresa que atuam com a busca e a análise de dados. Ficou com alguma dúvida? Deseja saber mais sobre Data Intelligence? Então, contate a Plugar e veja como é possível aplicar inteligência sobre dados e transformá-los em informações estratégicas de alto desempenho.