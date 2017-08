Conheça os principais autores franceses de Inteligência Competitiva

Na literatura francesa, a Inteligência Competitiva (IC) é definida a partir de três pilares: pesquisa de novas estratégias de mercado, uso da tecnologia no desenvolvimento de produtos e análise do ambiente competitivo.

Neste contexto, há dois autores franceses que são um marco quando o assunto é literatura sobre IC. Conheça um pouco mais de cada um:

Humbert Lesca

Humbert Lesca é um educador francês, professor emérito na Universidade Pierre Mendes France, na França. Com Ph.D. em ciência da administração, Lesca é o responsável pelo início das pesquisas sobre a busca e o uso de informações de caráter estratégico e antecipativo pelas organizações.

O método L.E.SCAnning, por exemplo, que estruturou o conceito de Inteligência Estratégica Antecipativa e Coletiva, é uma criação de Lesca. Essa é uma das abordagens seguidas pela corrente francesa de IC que diz respeito a ações coletivas.

Lesca ainda faz parte da equipe de pesquisas da Universidade de Grenoble, também na França. E também atua em projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) há cerca de 20 anos.

Entre as principais obras do autor está o livro Inteligência Estratégica Antecipativa e Coletiva: o Método L.E.SCAnning. A obra foi escrita em conjunto com a professora do Programa de Pós-Graduação da Escola de Administração da UFRGS, Raquel Janissek-Muniz.

Marie-Laurence Caron-Fasan

Marie-Laurence Caron-Fasan é uma especialista francesa na área de Inteligência que tem diversas competências neste setor. Entre as suas especialidades estão a Inteligência da Inovação, a Inteligência de Negócios e a Inteligência Econômica.

Desde 2012, assim como Lesca, Marie-Laurence atua como professora na Universidade de Grenoble, na França. Por lá, ela participa de um programa educacional chamado Promising. Esse programa tem o objetivo de estimular os estudantes de todas as disciplinas de ciências humanas e sociais, incentivando a construção de projetos inovadores e que contribuam para a sociedade.

Junto a isso, ela é responsável pela pesquisa sobre sistema de informação e fluxo do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas à Gestão da Universidade de Grenoble. Na sua carreira internacional, Marie-Laurence é professora convidada de Universidades como USP e UFRGS.

Entre as suas principais obras está o livro Présent et futurs des systèmes d’information (sem tradução em português). A obra trata dos sistemas de informação, que são, hoje, o coração da competitividade entre as empresas, sendo uma parte ativa no desenvolvimento das companhias.