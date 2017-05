4 comportamentos institucionais que podem atrapalhar o uso da IC

A Inteligência Competitiva (IC) é uma alternativa de apoio aos gestores e à própria instituição e os ganhos que ela traz podem mudar a realidade da sua empresa para melhor. Mas para isso, o comportamento institucional do gestor e as intenções da organização precisam estar de acordo, levando em consideração as vantagens que existem quando se aposta em soluções de Inteligência Competitiva que proporcionam profundo conhecimento do ambiente de negócios.

Ocorre que a opção pela IC numa organização pode encontrar alguma resistência, expressa em atitudes e comportamentos que podem terminar atrapalhando a utilização de estratégias de inteligência. Imagine as seguintes situações e entenda como essa resistência pode ir de encontro aos objetivos de desenvolvimento da companhia:

1. Atitudes conservadoras

Dentro de uma organização, atingir metas e conquistar os objetivos previstos é a garantia de um bom trabalho. Nesse processo, a atuação dos gestores é essencial para que o desempenho da equipe como um todo seja eficiente e gere esses bons resultados. Porém, de nada adianta querer ser competitivo se a companhia como um todo não acompanha os avanços do mercado.

Se você atua com varejo e busca aumentar a competitividade do seu empreendimento, precisa entender que atitudes conservadoras, como não contar com o apoio tecnológico para fazer o controle de estoque, por exemplo, podem prejudicar a gestão da operação e a produtividade da equipe. Em plena era digital, a companhia que não acredita na automação dos processos pode ainda enfrentar muita dificuldade para superar a concorrência. Assim como no varejo, os outros segmentos também exigem que os principais líderes conheçam seus competidores em potencial e, a partir disso, possam tomar decisões precisas, com as informações certas, relevantes para o seu negócio, em mãos.

A Inteligência Competitiva neste caso é o melhor caminho para o levantamento e a análise dos dados. No entanto, é preciso acreditar e apostar nessa solução, o que pode ser difícil para aquelas organizações com perfil muito conservador ou muito dependentes de antigos métodos de trabalho.

2. Falta de estruturas de comando e integração

Neste cenário, quem sai perdendo é a própria empresa, pois na hora de gerenciar os times e distribuir metas, um gestor demasiadamente preocupado em provar seu próprio trabalho como sendo o melhor pode acabar dando pouca consideração à capacidade das equipes. E isso pode influenciar diretamente nos resultados da empresa. Sem uma estrutura de comando estabelecida e fluxos bem definidos de trabalho, os dados e informações gerados por meio da Inteligência Competitiva não serão aproveitados da forma devida, e passará a ser quase impossível saber a real repercussão de uma ação. Do mesmo modo, essa desorganização pode impedir a identificação de novos nichos de mercado, compradores em potencial e até mesmo novas áreas de atuação. Ou seja, o trabalho como um todo pode ser bastante.

3. Alienação em relação à missão da empresa

Gerenciar uma empresa não é uma tarefa fácil. E faz parte do trabalho compreender o comportamento institucional da companhia e tentar, de alguma forma, deixar muito claro para os consumidores qual é a missão da empresa. Porém, em algumas situações, gestores acabam tomando decisões e construindo planejamentos e campanhas que podem não estar de acordo com a missão da companhia. Dessa forma, todo o trabalho de Inteligência Competitiva é prejudicado, pois, se essas ações fossem viabilizadas, as repercussões não estariam de acordo com o perfil da organização e todos os dados analisados resultariam em informações que, na realidade, não teriam valor para a instituição.

4. Não dar atenção às mudanças

Parar no tempo não é a melhor solução para nenhuma empresa. O sucesso de uma organização hoje passa por acompanhar as tendências do mercado e antecipar ações dos competidores e mesmo do público que podem influenciar o seu negócio. Porém, algumas instituições não dão a atenção devida às mudanças mercadológicas e de comportamento do consumidor e se perdem na busca por melhores resultados e desempenho. Se a sua empresa age dessa maneira, é possível que ações sejam construídas com base em leis que já não estão em vigor, por exemplo, ou sejam direcionadas a um perfil de consumidor que não se enquadra mais no público alvo da sua companhia. A Inteligência Competitiva pode ser uma grande aliada sua na busca por resultados positivos, então não desperdice esse trabalho.

Para terminar, vamos destacar que uma pesquisa feita pela Nucleus Research, companhia líder em análises de ROI, mostrou que as empresas têm um retorno de 10,66 dólares para cada dólar gasto com inteligência de dados. Além disso, um levantamento realizado pela Thought Spot, empresa internacional de Business Intelligence (BI), demonstrou que 58% dos líderes de empresas acreditam que os relatórios fornecidos pelas ferramentas de BI são fortes aliados para a inovação nos negócios.

Se formos levar em consideração os números, o ROI em inteligência aparece como um indicador forte de desenvolvimento para uma empresa. Portanto, identifique e trate de mudar comportamentos que possam atrapalhar o uso da Inteligência Competitiva na sua organização.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a Plugar e não perca a chance de saber tudo sobre como atuar com o auxílio da Inteligência Competitiva.