Brasil apresenta baixo desempenho em competitividade

O grupo suíço Adecco e a escola de administração Insead elaboraram um ranking de competitividade em capital humano, que foi apresentado em janeiro deste ano, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Quando o assunto é competitividade, o ranking mostra que o Brasil está em uma posição bem baixa, figurando no 81º lugar entre os 118 países analisados.

Entre os países latino-americanos, Argentina, Colômbia, México, Peru e Uruguai estão em melhor colocação do que o Brasil. Já entre os países do Brics, a China aparece na 54ª posição, a Rússia em 56º e a África do Sul em 67º, ou seja, o Brasil consegue superar apenas a Índia (92º lugar).

O ranking, que inclui indicadores como a qualidade de ensino nas universidades de cada país e a proporção de cientistas e engenheiros, trouxe à tona a necessidade de o Brasil investir mais na sua força de trabalho. Além disso, profissionais com educação superior e investimentos feitos em pesquisa também são verificados no estudo.

Pricewaterhouse Coopers (PwC)

A Pricewaterhouse Coopers (PwC) publica, tradicionalmente, uma pesquisa na véspera da abertura do Fórum Econômico Mundial, sendo uma espécie de termômetro do humor da elite global. No estudo, o Brasil está mais distante do terceiro lugar em que aparecia em 2014, antes da crise.

Há três anos, o País perdia apenas para os EUA e para a China na lista de preferências dos investidores. Agora, estamos em 7 º lugar, atrás de nomes como Alemanha, Reino Unido, Japão e Índia. É verdade que, de um modo geral, o grupo dos emergentes como um todo vem se tornando menos popular: Rússia e Argentina, por exemplo, saíram da lista dos dez principais países de que faziam parte no início da década.

Sobre o Fórum Econômico Mundial

O Fórum Econômico Mundial é uma organização sem fins lucrativos baseada em Genebra, na Suíça, sendo conhecido por suas reuniões anuais em Davos, no mesmo país. Reunindo os principais líderes empresariais e políticos, assim como intelectuais e jornalistas, as discussões giram em torno de questões urgentes, incluindo saúde e meio-ambiente, visando encontrar soluções a fim de melhorar a situação mundial.