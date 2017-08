Embora o uso do Big Data venha crescendo, muitas empresas ainda não possuem conhecimento sobre quais benefícios ele pode trazer para seu negócio. Para o planejamento e a execução de campanhas, é fundamental ter conhecimento sobre o funcionamento da sua empresa, o retorno de suas vendas, a análise da concorrência e dos consumidores.

Uma grande vantagem que o marketing pode receber do Big Data é a capacidade de gerar dados personalizados sobre cada cliente, com isso, o custo de suas campanhas pode reduzir, seu ROI (retorno sobre investimento) aumentar, e o tempo de fechar uma venda pode cair até pela metade. Quanto mais conhecimento você tiver do seu público, maiores as chances de um relacionamento longo, rentável e duradouro. É importante ressaltar que todo material coletado pelo Big Data demanda aplicação de Data Science, ou seja, o time de marketing deve estar preparado para transformar estes dados não estruturados em informações relevantes que possam ajudar a sua empresa a lançar novos serviços ou produtos.

Na prática, todos os segmentos de mercado podem coletar dados relevantes sobre seus clientes e aplica-los conforme seu negócio. O Governo já possui canais públicos nos quais empresas podem coletar dados, apesar do complexo acesso (saiba mais clicando aqui).

Retargeting

Outro uso importante do Big Data para o Marketing é o Retargeting. Ele pode impulsionar o ROI para todos os tipos de anunciantes. O Retargeting significa “mirar” novamente em um alvo que já foi anteriormente apontado, ele impacta um usuário da web pela segunda, terceira ou quarta vez com uma campanha dirigida baseando-se em seu histórico de navegação. Os consumidores passam a serem tratados como únicos e serão melhor compreendidos em relação a desejos e anseios. As empresas também recebem o benefício dessas informações e podem decidir o que cada cliente precisa de produto ou serviço.

A investigação do comportamento online virou uma necessidade para obter respostas, porém a maior dificuldade para as empresas ainda é entender que nem sempre a análise virá pronta, por isso, é válido que as empresas saibam tirar insights muito poderosos dos dados. Em tempos de crise, muitos profissionais sentem-se com medo de abrir mão da sua estratégia para testar algo inovador, mas é justamente nessa hora que é preciso inovar e se colocar à frente da concorrência.