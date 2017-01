Big Data: um aliado do seu planejamento

A competitividade do mundo empresarial exige que, cada vez mais, as empresas estejam engajadas em obter informações sobre o seu próprio mercado e público. Um dos conceitos mais utilizados para a captura do conteúdo disponível na web, que se tornou o principal diferencial das empresas, é o Big Data. Como o nome já diz, ele refere-se ao imenso volume de dados, estruturados ou não, que impactam os negócios no dia a dia e são transformados em informações úteis por meio de análises, relatórios e estatísticas.

Independente do setor de atuação, seja na área da saúde ou do varejo, a primeira dúvida que aparece para os gestores é: “será que isso serve para a minha empresa?”. Mas podemos afirmar que ao adotar essa estratégia, qualquer empresa de qualquer nicho passa a ter os enormes benefícios que a informação bem trabalhada pelo Big Data leva para o seu negócio.

Portanto, mapeie o que a internet oferece de conteúdo relevante sobre o seu nicho de atuação, antecipe novas oportunidades e mude a sua forma de fazer negócio ao acompanhar as movimentações da concorrência e conhecer melhor sobre a sua empresa e o seu próprio segmento. Assim, você pode identificar tendências e oportunidades, conquistando ainda mais clientes e bons resultados.

Não basta ter as informações, você precisa de analisá-las

Sabemos que, de certa forma, conhecer o ecossistema em que o seu negócio está inserido é uma medida básica para o sucesso, mas isso só será possível se você além de coletar as informações e armazená-las em grande quantidade, fizer a análise e o direcionamento desses dados. Então, invista seu tempo para planejar algo que de fato faça diferença no seu negócio – e a Plugar pode ser a sua principal aliada nisso.

Com o uso da nossa ferramenta e as técnicas do Big Data, a sua empresa passa a trabalhar a partir de uma estrutura inteligente que acompanha a velocidade de produção de dados na web, captando-os rapidamente, na variedade das múltiplas fontes e das formas como os dados aparecem: por exemplo, o compartilhamento de um texto em uma rede social, um post de um blog ou uma resenha de um produto em um e-commerce. Conta também com o volume enorme de dados, a veracidade de cada um e/ou das fontes e seu valor, buscando informações relevantes para o seu negócio.

Acho que você já percebeu que o nosso objetivo é ajudar a sua empresa a tomar decisões seguras, assertivas, fundamentadas, que gerem valor para a organização, certo? Por isso, aplicamos inteligência sobre os dados e começamos os nossos monitoramentos identificando as necessidades do negócio por meio da compreensão das suas carências, baseadas em ações da concorrência e tendências do mercado.

A partir disso, são planejados os procedimentos de coleta com a definição do mapa das fontes a serem observadas e a metodologia a ser aplicada em cada base de coleta, acionando a rede de coletores e robôs automatizados (desdobramento inicial do 5h2w). Utiliza-se, então, métodos de consolidação e organização dos dados não estruturados para que a recuperação das informações ocorra de maneira ágil e lógica a partir dos problemas de negócios identificados na fase inicial do processo.

Logo após, é feito um exame sistemático dos dados coletados, combinando diferentes métodos científicos para interpretar e contextualizar as informações. São definidas a formatação dessas informações e frequência de envio, além da identificação dos canais de entrega coerentes com as necessidades da sua empresa, buscando a eficiência dos produtos gerados. O resultado final é apresentado em forma de relatório, respondendo às questões de negócio e recomendando ações, conforme o caso, para gerar tomadas de decisão eficazes.

Agora você já sabe: para realizar um bom planejamento de negócio e criar ações que terão impacto relevante no mercado ao qual a sua empresa está inserida, é preciso um bom monitoramento. Não desperdice tempo nem dinheiro e invista em ferramentas que formarão uma base para o seu negócio construída com informações e dados expressivos. Saiba mais sobre a nossa ferramenta, contate a Plugar!