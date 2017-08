Analytics: o que é e como pode mudar a realidade da sua empresa

Existe um grande volume de dados gerados na web que direciona os negócios das empresas. Eles funcionam como matéria-prima para a produção de produtos e serviços estratégicos que mudam por completo a realidade do mercado. Mas você já parou para pensar como esses dados e informações são tratados e analisados para se tornarem base das decisões?

Por meio de recursos como o Analytics todas as ações tomadas no meio online são transformadas em vantagens competitivas. A resposta pode não ser surpreendente para alguns, já que o Analytics é uma ferramenta bastante conhecida no mercado, mas a verdade é que muitas empresas ainda buscam conhecer seu real significado e relevância.

Segundo um relatório do Gartner, instituto de pesquisa em Tecnologia da Informação, metade das organizações do mundo inteiro até 2018 estarão usando técnicas avançadas de Analytics para se tornarem ainda mais competitivas. Ou seja, cada vez mais as corporações entendem que é preciso entrar para o universo Big Data e apostar na análise de dados como uma forma de se destacar e ter sucesso. Porém, a pergunta que surge neste momento é: será que elas compreendem a enorme potência do Analytics?

Analytics: uma técnica de análise de dados

O Analytics funciona como uma técnica de análise de dados que permite o desenvolvimento de habilidades analíticas e de raciocínio sistemático. Por meio de um conjunto de ferramentas de análise, é possível verificar um alto volume de dados, estruturados (encontrados em documentos, bancos de dados relacionais e planilhas) ou não-estruturados (que estão nas interações das redes sociais e de relacionamento, nos vídeos e comentários, e também nos e-mails), que depois de analisados são usados para gerar insights positivos e disruptivos para a organização.

As aplicações de Analytics são capazes de descrever, diagnosticar, predizer e até mesmo prescrever as ações que podem (e, na maior parte das vezes, devem) ser tomadas. No entanto, essas são apenas quatro faces da análise de dados. Existem outras possibilidades que levam as empresas a serem cada vez mais competitivas.

O Google Analytics, por exemplo, é uma das ferramentas de análise de dados mais utilizadas do mundo, bastante explorada no marketing digital e nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) que, além de ser gratuita e fácil de instalar, traz dados relacionados à performance das páginas no ambiente online. Pode ser instalada em qualquer site, e-commerce ou blog e realiza a coleta de dados apontando a quantidade de usuários que acessam as páginas, assim como a maneira como eles trafegam e se comportam.

A realidade é que no contexto Analytics cada dado, independente do projeto, objetivo, produto ou serviço, é interpretado e analisado para gerar melhores resultados. O aplicativo Waze é um produto digital de trânsito e navegação que oferece um serviço de geolocalização à população e funciona baseado em dados. Suas informações são fornecidas pelos seus usuários ativos, que podem sugerir melhores rotas para os motoristas, por exemplo. Da mesma forma acontece com o Airbnb, o Uber e a Amazon, considerados modelos de negócio “data-driven”, que têm o conceito de Big Data Analytics em seu DNA.

Analytics: a sua empresa nunca mais será a mesma

Diversos setores das empresas e áreas de mercado exploram as ferramentas Analytics para desenvolver melhorias. Isso porque por meio dessa técnica é possível ter uma visão macro tanto do seu nicho de atuação, quanto do mercado como um todo, e ao mesmo tempo acompanhar o que está funcionando (ou não) para os seus negócios. Ao apostar nesse recurso, muitas dúvidas sobre o seu empreendimento são resolvidas e, assim, os riscos diminuem.

O Analytics proporciona às organizações relatórios, dashboards, visualizações e análises de informações que permitem avanços, como melhorar um produto, encontrar oportunidades em novos serviços, capitalizar possibilidades de negócio e adquirir um entendimento profundo sobre os seus negócios. Com isso, gastos são reduzidos, você pode produzir mais em menos tempo e evita desperdícios. Por isso, conheça ao máximo o potencial dos dados que envolvem a sua empresa e tenha sucesso com seu uso – até porque o mercado não vai esperar por você.

Deseja saber mais sobre o assunto? Contate a Plugar e entenda como a inteligência de dados está presente nesse universo Analytics.