Abraçando as falhas em ciclos de inovação

Inovação não envolve somente descobrir algo antes de todos os outros. A criação da lâmpada incandescente, por exemplo, é bastante controversa. No livro “Edison’s electric light: biography of an invention” Paul Isreal e Robert Friedel mostram que antes da primeira lâmpada de Thomas Edison, largamente creditado como o seu inventor, outras vinte e duas lâmpadas incandescentes já haviam sido desenvolvidas por outros. Edison somente combinou práticas de muitos experimentos já existentes – fazendo uso do conhecimento gerado pela falha alheia – e abordou muito bem um ponto no qual outros inventores não depositaram maiores esforços: a aplicabilidade da lâmpada incandescente para atender as necessidades da sociedade. Edison apresentou um sistema de distribuição de energia para as residências que foi vital para que a lâmpada fosse gradativamente adotada como o sistema de facto de iluminação.

Também é fácil tomar a Google como exemplo. É uma empresa cujo nome está fortemente aliado com a percepção de inovação e sucesso encerrou a oferta de mais de cinquenta produtos e serviços desde 2000. Comprou e fechou empresas sem conseguir monetizar sobre os seus serviços. Um dos empreendedores contemporâneos de maior sucesso, Richard Branson, fez com que a marca Virgin tivesse um desempenho pífio em suas tentativas de entrada nos mercados de cosméticos, floriculturas, lingeries e inclusive nas mídias sociais, como a rede social VirginStudent. Mesmo contradizendo o que a maioria dos especialistas fala sobre branding, Branson manteve a marca Virgin nas indústrias mais díspares. Branson relevou em sua auto-biografia “Losing my Virginity”que a permanência do Virgin Group é muito centrada na gestão do impacto das possíveis falhas, o que permitir controlar rapidamente os danos causados por iniciativas equivocadas e rentabilizar com iniciativas bem-sucedidas.

A pergunta continua presente: Como é possível falhar bem? Primeiramente é preciso aceitar a inevitabilidade da falha em ciclos de inovação. Sabendo que a falha é inerente a este processo, os objetivos são claros: falhar o mais rápido possível para que se possa retomar a procura por inovação e falhar com o menor custo possível. Uma das abordagens adotadas para reduzir o tempo e o custo dos ciclos de erro é o pretotyping. O conceito do pretotyping foi formalizado por Alberto Savoia e Patrick Copeland, diretores de engenharia do Google, na tentativa de melhorar os processos de inovação da empresa. O conceito central é que ideias podem ser testadas e avaliadas antes mesmo de se chegar a um protótipo funcional de um produto ou serviço, simplesmente fingindo que determinadas partes do serviço ou produto existem. Por isso o prefixo “pret-” de “pretend” verbo em inglês que expressa a ideia de “fazer de conta”.

Um exemplo citado ao longo das explanações de Savoia em seu livro gratuito “Pretotypingit!”é muito centrado nas start-ups que oferecem serviços pela Web. O desafio proposto é a possibilidade de testar o quão atraente um serviço online é, minimizando os custos deste teste. A sugestão de Savoia é criar uma “porta falsa”, um website devidamente divulgado indicando que o serviço proposto ainda não está disponível, mas oferecendo um meio para contato e maiores informações. Através de estatísticas de acesso ao website e contatos feitos por intermédio do formulário é possível avaliar se há interesse pelo negócio em questão e, caso o resultado seja positivo, então se partiria para outras avaliações de viabilidade do serviço.

O ponto está em enxergar maneiras de testar ideias de maneira prática e com baixo custo. E por testar ideias, não é considerado falar sobre a ideia e avaliar a aceitação desta perante um determinado, mas sim tornar o que está sendo criado mais palpável para que uma avaliação crítica seja mais densa. Um bom exemplo é o serviço de microblogging Twitter que, pouco tempo após o seu lançamento, tinha sua relevância atacada pela mídia especializada e teve muitos anúncios de morte antecipada, o que até hoje não ocorreu. A coleta de dados através da “porta falsa” revela outra premissa do pretotyping: atribuir mais validade a dados mensuráveis do que opiniões.

Existem situações em que o ambiente onde ocorre a demanda por inovação apresenta uma série de fatores limitantes, desde interesses conflitantes, passando por política internas até infraestrutura disponível. Gerir a falha na inovação nesse caso também é definir o seu escopo, entender a necessidade dos stakeholders envolvidos, criar ambientes que suscitem a discussão para acessar informações que não sejam claramente evidentes e, em posse destas informações, antecipar problemas e insights. Existem inúmeros métodos e práticas que podem ser empregados para tal, mas uma das propostas mais interessantes são os innovation games (jogos de inovação) propostos por Luke Hohmann. A ideia atrás destes métodos é fazer uso da dinâmica de jogos para resolver problemas com exercícios lúdicos, que buscam facilitar a comunicação e a evidência de variáveis menos aparentes.

Mais do que escolher um método ou uma ferramenta, é preciso acabar com a falácia de que inovação é exclusivamente fruto da criatividade. Inovadores lidam com concorrência agressiva e cenários complexos e é preciso fazer uso de ferramentas que apoiem o inovador na compreensão das variáveis que afetam o ciclo de inovação. Mas é preciso manter a coerência. A volatilidade dos cenários é intensa e provavelmente métodos tidos como inovadores em uma pequena escala de tempo já serão utilizados pela concorrência e se tornarão ponto comum. É preciso inovar até mesmo na maneira de gerir a inovação, preservando os princípios que tenham sido consolidados por iniciativas antecessoras. Inovação pode ser acelerada com uso de ferramentas e métodos, mas, acima de tudo, sua existência depende da fortaleza dos valores que a promovem.