A importância da construção de cenários em tempos de crise

A crise econômica é uma realidade que promete fazer de 2016 um ano difícil em praticamente todos os setores. E, para quem não estava preparado para tantos resultados negativos, este pode ser um momento único para começar a monitorar o ambiente competitivo, especialmente dentro do seu nicho de atuação, começando pela definição de cenários de mercado.

Construir cenários é básico para uma gestão estratégica, mas, em tempos de crise, é primordial.

Com esta ação (feita a partir de uma análise ampla de fatores inerentes à sua área de atuação), é possível desenhar alternativas para responder a eventuais movimentos do mercado, ganhando tempo e flexibilidade de atuação, algo importante para grandes corporações em que mesmo a menor mudança tem um longo período de definição e aprovação.

A dificuldade para desenhar cenários fica por conta da crescente instabilidade do mercado. Os períodos de estabilidade estão cada vez menores, exigindo a avaliação de sinais fortes e fracos com, praticamente, a mesma ênfase. Além disso, é necessário ter atenção no momento de definir estratégias a partir de um ambiente previamente desenhado.

De acordo com informações de uma pesquisa realizada nos EUA, ao construir um cenário, as empresas tendem a olhar do presente para o futuro em um formato de tempo linear, ou seja, prevendo a repetição de grandes padrões sem levar em conta pequenas interligações entre os agentes.

O correto seria, na verdade, investir na pluralidade e profundidade na construção de cenários e, a partir deles, envolver toda a equipe na antecipação de decisões que busquem uma resposta àquela situação, levando em conta os objetivos da empresa.

Organizações de alto desempenho observam as tendências, aprendem com o sucesso, assim como com o fracasso, e transformam informações em respostas novas e criativas para desenvolver e criar inovações.