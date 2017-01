Veja 7 maneiras de o varejo utilizar o Big Data

Na cabeça de todo varejista a atividade comercial ideal está na conquista diária de clientes. No entanto, para que estes estejam mais presentes na sua loja do que na do vizinho, preste atenção em como as suas estratégias de venda estão sendo construídas. Será que as ações da sua marca estão refletindo em negócios lucrativos o suficiente? Ou você pode fazer mais? A nossa resposta é ‘sim, você sempre pode fazer mais’. Então, invista em opções que sirvam como aliadas para um bom planejamento ao utilizar o conceito de Big Data, colocando o seu varejo nas primeiras posições no ranking da concorrência.

Se o volume de informações e dados que o seu comércio produz é grande e se o seu negócio necessita de tomadas de decisões mais precisas e de estratégias de marketing assertivas, é a partir do Big Data que você pode ter um retorno eficiente. Acompanhe as movimentações dos concorrentes e dos consumidores em todos os seus canais de distribuição de conteúdo e produtos e, além de coletar os dados, faça uma análise das informações obtidas para melhorar a experiência do cliente com a loja, gerar bons negócios e, assim, você estará usando naturalmente o conceito Big Data a seu favor.

Segundo a pesquisa internacional da GE, Industrial Internet Insights de 2015, 82% das empresas consultadas enxergam o Big Data como uma fonte relevante de valor para as companhias. No entanto, uma das maiores barreiras que o setor ainda encontra é a de descobrir como tornar essas informações relevantes para seu negócio. Neste momento, a Plugar entra em cena, pois ao utilizar a ferramenta, os dados recolhidos são cruzadas e o resultado pode servir como solução para possíveis carências da sua empresa.

Portanto, confira as sete dicas abaixo e priorize a organização dos dados gerados pela própria empresa, pelo público e também pelo seu nicho de mercado durante o dia a dia do varejo.

1. Melhore a experiência do cliente

Acompanhe o passo a passo do seu cliente antes, durante e depois do momento da compra. Por meio do monitoramento do comportamento do usuário no site, blog e redes sociais da sua empresa, é possível melhorar a experiência de compra com sugestões de produtos e ofertas produtivas, direcionadas para o perfil daquele cliente. Assim, a sua empresa pode criar campanhas de marketing segmentadas e personalizadas a seu público-alvo, alcançando-o com as melhores promoções, no momento correto e por meio do melhor canal.

2. Multicanal é o caminho

Segundo a pesquisa The Data Storm, realizada pelo The Economist Intelligence Unit em parceria com a Wipro, 54% dos executivos afirmaram que o uso do Big Data trouxe ganhos consideráveis para a venda multicanal. Portanto, depois de aplicar o conceito e ter uma boa análise de dados, usando uma ferramenta eficiente para isso como a da Plugar, as informações obtidas podem mostrar o caminho certo para o seu negócio. Com um bom monitoramento, você sabe exatamente onde o consumidor está e por qual canal ele prefere ser atendido, ou ainda, se ele costuma consultar certo produto via internet e depois adquiri-lo somente na loja. O ideal é que a empresa tenha uma visão macro desse cliente, e que todos os canais da sua marca possuam, de maneira integrada, os dados dele, a fim de fornecer conteúdo voltado para o seu perfil.

3. Facilite a vida do seu cliente, otimize o tempo de cadastramento

No caso das lojas virtuais, durante o momento do cadastro, é importante que a sua empresa seja eficiente. O preenchimento de tantos campos sempre gera certo desconforto, o que pode levar à desistência da compra. No entanto, hoje em dia é possível facilitar o momento da compra do seu consumidor. Utilize o grande volume de informações e, nesse processo, peça apenas uma das informações (um e-mail, por exemplo, já é suficiente) para que ferramentas inteligentes preencham automaticamente o restante do cadastro.

4. Reagir mais rápido as tendências de consumo

A proatividade pode ser a alma do seu negócio. Não espere que a concorrência passe a sua frente e crie novidades para o cliente antes de você. Por isso, o controle de mercado e um mapeamento do comportamento do consumidor dentro do seu nicho de atuação pode ser essencial. Antecipe qualquer movimentação e não deixe de responder às mudanças ao passo que elas surgem. Assim, você poderá gerar informações relevantes para criação de estratégias de consumo.

5. Boas estratégias e ROI

A análise de dados correta possibilita que o varejista otimize a sua estratégia e saiba exatamente onde ele deve ou não aplicar seu dinheiro. Acompanhe a movimentação de clientes na sua loja e identifique se ela está preparada para abrir uma filial ou investir em outras estratégias de venda. Com isso, você poderá controlar melhor o retorno sobre investimentos (ROI) da sua empresa, fazendo a relação entre a quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) e a quantidade de dinheiro investida. Então, a nossa dica é: otimize o seu trabalho ao explorar somente aquilo que o seu varejo pode, evitando prejuízos.

6. Observe de perto a sua concorrência

Entender como os concorrentes estão atuando no mercado é crucial para o sucesso do negócio. Sabemos que ter uma empresa com perfil único pode ser uma arma forte, mas, para ser eficaz, você precisa conhecer o que seus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo e como eles agem. Informações relevantes de lojas específicas e do mercado como um todo são coletadas para melhorar o desempenho do varejo. Se a sua loja está no meio online, por exemplo, uma das várias possibilidades desse monitoramento está na precificação automática dos produtos conforme as mudanças mercadológicas.

7. Pós venda: a sua marca sempre presente

O processo de compra de um cliente deve ser encarado pelas empresas como um momento de relacionamento entre o consumidor e a marca. Ao entrar na sua loja, o cliente não quer somente um bom produto, mas uma boa experiência como um todo. Por isso, utilize as melhores estratégias para conquistá-lo e fidelizá-lo. Invista em ferramentas que façam um bom mapeamento do seu negócio e uso o conceito de Big Data para conhecer seus clientes a fundo. Com uma boa análise de dados e informações, você pode construir conteúdos personalizados e direcionados para esse cliente logo após o fechamento da compra, oferecendo novos produtos que se encaixam naquele perfil, mostrando que você sabe quais são suas preferências e interesses por meio de e-mails, mensagens e anúncios nas mídias sociais, por exemplo.

Portanto, para a construção de boas estratégias e, consequentemente, aumentar o número de vendas e lucros da sua empresa é preciso prestar atenção nos pequenos detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos pelos empresários, mas que são essenciais na vida de quem atua com o varejo.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a Plugar e faça bons negócios!